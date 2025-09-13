Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Gümrüksüz Mal Tasarrufu” olayıyla ilgili gözaltına alınan Nargiza Mamedova (35) ve Rustam Allaberenov (38) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis memuru Halil İbrahim Gizmen, 12 Eylül 2025 gecesi saat 22.00 sıralarında giden yolcu bölümünde hareketlerinden şüphelenilen zanlıların valizlerinde arama yapıldığını belirtti. Aramada, farklı marka ve boyutlarda 35 kadın parfümü, 91 fondöten, 15 dudak kremi, 32 koltuk altı rulosu ile altın olduğuna inanılan çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğunu söyledi.

Gizmen, zanlıların suçüstü yakalanarak tutuklandığını ve evlerinde yapılan aramada da 18 parfüm, 2 yüz bakım kremi, 6 koltuk altı rulosu ile yine altın olduğuna inanılan ziynet eşyaları bulunduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın sürdüğünü, kamera görüntülerinin inceleneceğini ve ele geçirilen altınların değer tespitinin yapılacağını kaydetti.

Mahkemede söz alan Nargiza Mamedova, gerekli ifadeleri vereceğini ancak çocuklarını okula hazırlamak için fırsat istediğini söyledi. Yargıç Nuray Necdet ise zanlıların üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. Savcılık, çocukların durumunun araştırıldığını ve yakınlarının bakımını üstleneceğini açıkladı.



Foto: Kıbrıspostası