Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Muhammet Ercan, sektörde yaşanan sorunların çözümü için resmi taksilerin ayırt edilmesini sağlayacak sarı plaka uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Yazılı açıklama yapan Ercan, korsan taşımacılıkla mücadelede etkin denetimin büyük önem taşıdığını ifade ederek, vatandaşların güvenli ulaşım hizmetine erişebilmesi için resmi taksilerin ilk bakışta tanınabilmesi gerektiğini kaydetti.
Ercan, “Bu sayede denetimler kolaylaşır, korsan taşımacılıkla mücadele güçlenir ve vatandaşlar güvenle taksi hizmeti alabilir.” ifadelerini kullandı.
Ulaştırma alanındaki sorunların çözümünde sektör temsilcileriyle istişarenin önemine dikkat çeken Ercan, ilgili tüm paydaşların katılımıyla kalıcı çözümler üretilebileceğini vurguladı.