TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Türkiye Dışişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Bu çerçevede söz alan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmam nedeniyle her platformda Kıbrıslı Türklerin sesi olmayı görev saydığını belirtti.

“Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıslı Türklerle eşitlik zeminini reddetmekte, kasıtlı olarak çözüm sürecini baltalamaktadır” diyen Erbaş, Kıbrıs Türk halkının uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyonları da gayrı insani olarak niteledi ve eleştirdi.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle, ekmeğimizi, suyumuzu ve geleceğimizi paylaşmaya devam edeceğiz” diyen Erbaş, “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü ivedilikle tescil edilmelidir. Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması çağrısını yürekten destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz arayışları, deniz alanlarının belirlenmesi ve doğalgazın taşınacağı boru hattının inşası gibi konularda Türkiye’yi dışlayarak bölge ülkeleriyle bir araya gelmesi son derece rahatsız edicidir. Bu nedenle, KKTC’nin uluslararası arenada görünürlüğünü artırmak adına yaptığınız girişimlerin çok kıymetli olduğunu buradan vurgulamak isterim. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na asil üye olmasını desteklediğini belirtmesi son derece önemlidir. Yine "Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu" kurulması da tarihi bir adımdır”

“Depremde Adıyaman İsias Otel’in çökmesiyle kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimiz’in ailelerine verdiğimiz bir söz var” diyen Erbaş, “Onları unutmayacağız ve adalet mücadelesinde sonuna kadar yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Erbaş, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’nin desteğini alarak ileriye götürdüğü egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü siyasetimiz, tüm partiler tarafından desteklenmesi gereken tutarlı bir siyasettir. Kıbrıs’ta barış vardır. Kıbrıs Türk halkı 1974 öncesi çok zor koşullarda, mücadeleden pes etmedi. Bundan sonra hiç etmez” sözleriyle konuşmasını noktaladı.