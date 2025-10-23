YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, ENQA’nın 25’inci kuruluş yıl dönümünün de kutladığı Genel Kurul Belçika parlamentosunda toplandı.

22-24 Ekim tarihleri arasında yapılacak toplantıya Avrupa genelinden kalite güvence kurumları temsilcilerinin yanı sıra YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın da katıldı.

Yükseköğretimde kalite güvencesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik konuları ve ENQA’nın geleceğine yön verecek temel kararların ele alınacağı Genel Kurul’un gündeminde yeni üyelerin kabulü, ENQA tüzüğü ve çalışma usullerinin güncellenmesi, 2026–2030 Stratejisi’nin onaylanması, 2026 yılı bütçe ve çalışma planının kabulü, ayrıca yeni yönetim kurulu, başkan ve başkan yardımcısı seçimleri var.

Genel Kurul süresince üye kuruluşlar, yükseköğretimde kalite güvencesi alanında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirecek, gelecek dönemde daha kapsayıcı, şeffaf ve sürdürülebilir bir kalite kültürünün geliştirilmesi için görüş alışverişinde bulunulacak.