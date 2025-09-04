Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hizmet içi eğitimlerde yaşandığı ileri sürülen öğretmenlere yönelik aşağılayıcı ve hakaret içeren söylemlerin, öğretmenleri itibarsızlaştırma amacı taşıyan anlayışın yansıması olduğunu savundu. Sendika önceki gün yaşanan "olayın" “münferit” olarak gösterilemeyeceğini öne sürdü.

Üzerinde “Öğretmenlere saldırı ve itibarsızlaştırma politikaları kabul edilemez” yazılı pankart açarak Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan KTOEÖS, Bakanlığa siyah çelenk bıraktı.

KTOEÖS Genel Sekreter Tahir Gökçebel, "Bakanlık adına görev yapan eğitmenin öğretmenlere yönelik hakaret içeren söylemlerinin", öğretmenleri itibarsızlaştıran anlayışın yansıması olduğunu savunarak, "olayın" " münferit” olarak gösterilemeyeceğini ileri sürdü.

Eğitimde temel sorunların görmezden gelindiğini savunan Gökçebel, “Okullar bu yıl da sorunsuz açılmayacak. Bütün sorumluluğu yine okul idarecileri, öğretmenler ve toplum üstlenecek” dedi.

2008 ve 2011 sonrası göreve başlayan öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılara değinen ve “Defalarca Eğitim Bakanı’nı, Başbakan’ı, Meclisi, bütün partileri gezmemize dolaşmamıza, anlatmamıza rağmen sanki ortada sorun yokmuş gibi başlarını kuma sokmuşlar, bekliyorlar” iddiasında bulunan Gökçebel şöyle devam etti:

“Yine kalabalık sınıflar ve konteyner okullar bu yaz sıcağında eğitime başlayacak. Yeni okullara da konteynerler yerleştirilmeye devam ediyor ve bunların hepsi ihalesiz yapılıyor. Oysa bu ödemelerle beş yeni okul inşa edilebilirdi. Ancak mevcut anlayış eğitimi bu şekilde sürdürmeye devam ediyor.”

Deprem riski taşıyan okulların üçüncü yıla girilmesine rağmen hâlâ teslim edilmemesini de eleştiren Gökçebel, en az yüzde 30 oranında okul binasının riskli olduğunu savunarak, gerekli tespitlerin yapılmadığını ileri sürdü.

Öğretmen nakillerinin yasada belirtilen tarihlerde yapılmadığını, torpilli atamaların da sürdüğünü savunan Gökçebel, geçen yılın 50 öğretmen eksikle kapatıldığını, bu yıl rakamın iki katına çıktığını savundu.

Kamu okullarının gözden çıkarıldığını ve özel okulların teşvik edildiğini ileri süren Gökçebel, bilgisayar tamirinden akıllı tahtalara kadar birçok işin “ihalesiz şekilde taşeron şirketlere verildiğini” iddia etti.