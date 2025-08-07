KKTC İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyonunu %3.17 düzeyinde açıkladı. Haziran’da enflasyon maaş ve ücretlere yansıyacağı için “oldukça düşük” çıkarılan enflasyon, Temmuz’da 1.42’den 3’ün üzerine sıçradı. Ancak, resmi enflasyon ile orta gelir ve dar gelirli ailelerin hissettiği enflasyon arasında uçurum var. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Temmuz sonu itibarıyla Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde (TÜFE) bir önceki aya göre %3.17 oranında; bir önceki yılın Aralık ayına göre (2025 enflasyonu) %21.52 oranında ve bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık enflasyon) %35.33 oranında artış oldu. Türkiye’de ise TÜİK enflasyonu aylık %2.06, yıllık %33.52 olarak açıklarken, ENAG enflasyonu aylık bazda %3.15, yıllık bazda da %65.15 düzeyinde hesapladı.

53 AYDA %868 ORANINDA ARTTI

İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, “enflasyonun aralıksız rekor artış serisi 53 aya çıktı”.

Mart 2021 ile Temmuz 2025 arasında enflasyon her ay artarken, aylık bazdaki en son düşüş %0.02 oranıyla Şubat 2021’de kaydedilmişti. Enflasyon, söz konusu tarihten Temmuz 2025’e kadarki sürede ise her ay artmaya devam etti. Kurumun, 2015=100 endeksine göre, “artış serisinin yaşandığı 53 aylık dönemde” tüketici enflasyonu %868 oranında arttı.

LOKANTALARA DİKKAT!

Bir önceki aya göre endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. Ana harcama grupları itibarıyla, bir önceki aya göre en yüksek artış ise %13.32 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda %5.04 ve sağlık ana grubunda %4.61’lik artışlar da dikkati çekti. Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. “Ayın müjdesi” ucuzlayan “patlıcan” olurken, taze fasulye ve salatalık zamda ilk iki sırayı aldı.