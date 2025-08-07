Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki sorunlara dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan daire önünde yaptığı açıklamada, ülkenin en çok gelir getiren dairelerinden biri olan Gelir ve Vergi Dairesi’nde, yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen ve Maliye’ye gelir kazandıran vatandaşların personel eksikliği nedeniyle güneşin altında saatlerce beklediğini söyledi.

Bengihan, sürekli istihdam yapıldığını, düzenli olarak geçici işçi alındığını, sözleşmeli istihdam yapıldığını ileri sürerek, seçim süreci nedeniyle her gün istihdam yapıldığını basından öğrendiklerini, buna rağmen Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi’nde istihdam eksikliği olduğunu, bu nedenle vatandaşların saatlerce beklediğini belirtti.

Bengihan, Gelir ve Vergi Dairesi binasına dikkat çekerek, bina; devlet dairesini temsil edecek, güvenilir ve itibarı olan, halkın hizmet olacağı bir yer olması gerekirken, durumunun “rezalet” olduğunu savundu.

Bengihan, “Ne böyle bir çevre olabilir devlet dairesinde... Ne tuvaletleri var doğru dürüst, ne doğru dürüst temizlikçi. Düşünün temizlikçisi olmayan bir daire, kendi temizliğini arkadaşlar belli dönemlerde kendi sağlarken, hizmet alımı noktasında biri geldiğinde temizlik ilacı da bulunmayan...” dedi.

“Devletin; altın yumurtlayan ve aylık en az 200 milyon TL toplanan dairesinde, 200 TL’lik yatırım yok.” diyen Bengihan, "Buradan hizmet alan halka haksızlık yapılır kuyruklarda bekletilerek... Burada sağlıklı ve verimli hizmet verebilecek personel yok. Bir kere odacı hiç yok. “ dedi.

Bir vatandaşın basın açıklaması nedeniyle işlemlerin durduğunu söyleyerek Güven Bengihan’ın sözlerine müdahale etmek istemesi üzerine Bengihan, “Bizi halkla karşı karşıya getiriyorlar.” diyerek bunun sorumlusunun yükümlülüğünü yerine getirmeyen hükümet olduğunu iddia etti.

“Bu insanların burada beklememesi gerekir.” diyen Bengihan, halkın daha iyi hizmet alabilmesi, gerekli personelin istihdam edilmesi, altyapının, yerlerin, çevrenin, tuvaletlerin düzenlenmesi için çaba verdiklerini belirtti.

“Bizim sabit durabilmemiz için sistemin en iyi şekilde hizmet vermesi gerekir.” diyen Bengihan, hükümetin sorumsuzluklarına dikkat çekmek zorunda olduklarını, çalışanların da tepki koymasının doğal olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı ile Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü’ne seslenen Bengihan, “Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü buraya en son ne zaman geldi çevre düzenlemesi ve personel eksikliği için. Arka kapıdan yüzlerce istihdam yaptılar bir tane buraya gelmedi. Buranın iş yükü yüksek olduğu için torpili bulan başka daireye kaçar.” ifadelerini kullandı.

Gelir ve Vergi Dairesi binasının duvarlarını gösteren Bengihan, “ Aylık 200 milyon TL gelir getiren bir dairede böyle hizmet mi olur, böyle bir daire mi olur. Kuyrukta saatlerce güneşin altında bekletmek olmaz. Gelen insanlara en iyi şekilde hizmet edilmesi gerekir.” dedi.

İstihdam edilen insanların ihtiyaçlı olan dairelere gönderilmediğini savunan Bengihan, Gelir ve Vergi Dairesi çalışanlarının terfilerinin de yapılmadığını söyledi.

Bengihan Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki sorunları; personel eksikliği, terfilerin yapılmaması, temizlikçi olmaması, odacı ve şoför bulunmaması olarak özetledi.

Bugünkü basın açıklamasıyla tepkilerini ortaya koyduklarını söyleyen Bengihan, adım atılmaması durumunda çalışanlarla eylem ve grev konularını değerlendireceklerini ifade etti.

Binayı ve etrafını basın mensuplarına gösteren Bengihan, bahçede bir torba içerisinde 2025 Temmuz ayına ait tahsilat makbuzları olduğunu belirterek, bu görüntünün sorumlusunun Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olduğunu savundu.