Temmuz ayı verileri, KKTC’de sadece gıdada değil, barınma, sağlık, eğitim ve yeme-içme gibi temel hizmetlerde de büyük bir enflasyon baskısı yaşandığını ortaya koydu…
Genel yıllık enflasyon %35,33 olurken, hizmetler sektöründe yıllık artış %46,68’e ulaştı.
Peki ayrıntılar ne diyor?
ÖNE ÇIKAN 3 ALAN: SAĞLIK, EĞİTİM, LOKANTA
Kalem Aylık Artış (%) Yıllık Artış (%)
Lokanta ve Oteller %13,32 %40,90
Eğitim %1,49 %66,90
Sağlık %4,61 %60,00
Temmuz ayında en çok zamlanan 20 ürünün çoğu sağlık, eğitim ve sebze gruplarından çıktı.
Kanal tedavisi %35, diş dolgu %30, lise kitapları %32’ye varan artış gösterdi.
YILLIK ENFLASYONDA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE
Kalem Yıllık Artış (%)
Eğitim %66,90
Sağlık %60,00
Giyim ve Ayakkabı %52,90
Diğer Hizmetler %51,30