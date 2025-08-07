Temmuz ayı verileri, KKTC’de sadece gıdada değil, barınma, sağlık, eğitim ve yeme-içme gibi temel hizmetlerde de büyük bir enflasyon baskısı yaşandığını ortaya koydu…

Genel yıllık enflasyon %35,33 olurken, hizmetler sektöründe yıllık artış %46,68’e ulaştı.

Peki ayrıntılar ne diyor?

ÖNE ÇIKAN 3 ALAN: SAĞLIK, EĞİTİM, LOKANTA

Kalem Aylık Artış (%) Yıllık Artış (%)

Lokanta ve Oteller %13,32 %40,90

Eğitim %1,49 %66,90

Sağlık %4,61 %60,00

Temmuz ayında en çok zamlanan 20 ürünün çoğu sağlık, eğitim ve sebze gruplarından çıktı.

Kanal tedavisi %35, diş dolgu %30, lise kitapları %32’ye varan artış gösterdi.

YILLIK ENFLASYONDA EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

Kalem Yıllık Artış (%)

Eğitim %66,90

Sağlık %60,00

Giyim ve Ayakkabı %52,90

Diğer Hizmetler %51,30