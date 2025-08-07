Genç TV’ye konuşan Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Eski Müsteşarlarından Ödül Muhtaroğlu, ekonomik belirsizliklere karşı vatandaşları uyardı.

Mevcut dönemin borçlanma değil, temkinli harcama zamanı olduğunu belirten Muhtaroğlu, özellikle dövizle borçlanarak ev veya araba almanın ciddi riskler taşıdığını vurguladı.

Muhtaroğlu’nun açıklamaları, döviz kurlarındaki dalgalanma ve yüksek faiz oranlarının gündemde olduğu bu dönemde ekonomik planlama yapan bireyler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Genç TV’de konuşan eski DPÖ müsteşarlarından Ödül Muhtaroğlu vatandaşları şu sözlerle uyardı; “Zaman borçlanma zamanı değil dikkatli harcama zamanı en azından bir önümüzü görelim. Özellikle borçlanarak ev, araba almayın. Paranız var ise alın. Borçlanma zamanı değil. Özellikle de döviz borçlanarak… Apartman dairesinden müstakil eve geçeyim, daha lüks araba alayım” diye borçlanmasınlar.”

Hükümetin seçim ekonomisi uygulamaması gerektiğini ve kamuya geçici istihdamı yapmaması gerektiğini söyleyen Muhtaroğlu, bunun büyük açık veren bütçeye ek yük getireceğini vurguladı.

Muhtaroğlu, hükümetin hayatı nasıl ucuzlatacağına ve enflasyonu nasıl düşüreceğine odaklanması gerektiğini belirtti.