Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin soruları üzerine enerji konusunda yaptığı yeni açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Papanastasiu, “Promitheas’ın”, yüzer tesisin yeniden gazlaştırma ünitesi şeklinde addedilmesi amacıyla gemide daha nelerin yapılması gerektiğinin incelenmesi ve araştırılması için de Malezya’da olduğunu yineledi.

Haravgi gazetesine göre bir soru üzerine Papanastasiu, Güney Kıbrıs’ın ilk doğal gazını çıkarması beklenen “Kronos” yatağı konusunda yaptığı açıklamada yüklenici şirketin, ticari anlaşmaya varmak için Mısır makamlarıyla ve buna paralel temsil ettiği bakanlıkla istişare halinde olduğunu ifade etti.