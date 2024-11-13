İzmir'in yangın sonucu hayatını kaybeden 5 çocuk dün son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazede; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu.

5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı.

Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu.

İMAM HELALLİK ALDIRMADI

Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı. Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazının ardından Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan da çocuklarının cenaze törenine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.