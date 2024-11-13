İzmir’de önceki akşam trajedi yaşandı. Geçimini hurdacılık ile sağlayan bir anne, yaşları 1 ile 5 arasında değişen beş çocuğunu barakadan bozma bir evde yalnız bırakıp, kapıyı kilitleyip topladığı hurda toplamaya gitti.

Evde üşüyen çocuklar elektrikli sobayı yaktı. Sobanın devrilmesi sonucunda çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti.

Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde yalnız olan ve dumandan etkilenen 5 yaşındaki Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındaki Aras Bulut Akcan adlı beş kardeş mahsur kalarak can verdi. Çocukların babasının cezaevinde olduğu, yangın sırasında ise evde yalnız oldukları kaydedildi.

"ÇOCUKLAR DUMANDAN ZEHİRLENDİ"

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapıldı.

Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Üzerlerine kapıyı kilitleyip giden ve 5 çocuğu çıkan yangında hayatını kaybeden 27 yaşındaki anne Melisa Akcan, olay sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Akcan, tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Akcan’ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.

GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

Yanan evde hayatını kaybeden beş kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

Çocukların pencere kenarındaki sapanları ve balkonda asılı oyuncak kaydırakları görenlerin yüreğini burktu.

KOMŞULARI ANLATTI…

Yangın sırasında yaşananları, ailenin komşuları anlattı.

Ailenin komşularından Soner Şahin, gazetecilere yangının önceki akşam saat 19.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan’ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, “‘Esma Teyze koş, çocuklarım öldü’ diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı.” dedi.

FACİA ‘GELİYORUM’ DEMİŞ: “KAPININ KOLUNU ÇIKARTIP AYRILIYORMUŞ”

Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.

Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, “Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı.” diye konuştu

Şahin, bir ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, “Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü.” ifadelerini kullandı.