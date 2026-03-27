Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, ekonomik koşulların giderek ağırlaştığı ülkemizde, İhtiyat Sandığı iştirakçilerinin fon birikimlerinin gelecekleri açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Bengihan, çalışanların birikimlerinin devlet güvencesinde olması ve lehlerine en iyi şekilde değerlendirilmesinin Federasyon açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Geçmiş yıllarda, farklı dönemlerde İhtiyat Sandığı Fonu’ndan Maliye Bakanlığı’na aktarılan ve toplam borcun %36,40’ına denk gelen 13 milyar 499 milyon TL’nin geri ödenmesi için herhangi bir planın ortaya konmadığını hatırlatan Bengihan, ayrıca İhtiyat Sandığı’na ait bazı dükkanların yandaşlara ve siyasilere peşkeş çekildiğini ifade etti.

Bengihan, “Çalışanların en önemli gelecek güvencesi olan İhtiyat Sandığı birikimlerinin gasp edilmesi anlamına gelen borcun bir an önce geri ödenmesi için Maliye Bakanlığı’nın derhal takvimlendirme yapmasını talep ediyoruz. Emekçilerin birikimlerinin yandaşlara peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Federasyonun, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’ndaki temsiliyet yetkisini çalışanların birikimlerini korumak için kullanacağını da sözlerine ekledi.