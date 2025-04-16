KKTC Cimnastik Federasyonu’nun 2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusundaki çalışmaları devam ediyor.

2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda, sporcularımız Nida Toko ve Aslı Aslı ile antrenör Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun düzenlediği kampa katılmak için Salı günü İzmir’e gitmişlerdi.

2032 Olimpiyatlarına sporcu gönderme hedefi doğrultusunda çalışan diğer sporcumuz Elvin Altındağ da bugün İzmir’deki kampa katılmak için ülkeden ayrıldı. Elvin Altındağ kampta antrenörü Berk Aydoğan eşliğinde çalışacak.