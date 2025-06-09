Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “Faturanı Hesapla” adını verdiği uygulamayı sendika web sitesi üzerinden devreye koyduğunu açıkladı. Uygulamaya www.el-sen.org adresinden ulaşılabiliyor.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, konuyla ilgili açıklamasında, bazı mülk sahiplerinin yasa dışı bir şekilde “süzme sayaç” kullanarak kiracılarına fahiş fiyatla elektrik sattıklarının anlaşılması üzerine geliştirilen bu uygulama sayesinde isteyen abonelerin fatura bedellerini hesaplayabileceklerini kaydetti.

Tuğcu, özel şirket AKSA ile imzalanan alım garantili elektrik üretim sözleşmesi nedeniyle elektrik fiyatlarının gereksiz ve abartılı bir şekilde arttığını savunarak, hizmete koydukları uygulamayla yurttaşların, her ay AKSA kaynaklı fazladan ne kadar ödeme yaptıklarını da net bir şekilde görebileceğini belirtti.

Ahmet Tuğcu, elektrik kamu hizmetinin yürürlükteki yasalar ile sadece KIB-TEK’e verilmiş bir görev olduğunu ancak yönetenlerin yıllardır ihmali ve göz yumması sonucu kamuoyunda “süzme sayaç” diye tabir edilen sayaçlarla bazı mülk sahiplerinin kiraladıkları mülklerinde yaşayan kişilere yasa dışı bir şekilde fahiş fiyatlarla elektrik sattıklarının bir gerçeklik haline geldiğine işaret etti.

Devreye koydukları “Faturanı Hesapla” uygulaması ile bu durumdaki kiracıları bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Tuğcu, siyasiler ve atadıkları yönetimlerin kötü kararları nedeniyle maliyetlerin ve buna bağlı olarak elektrik faturalarının en az yüzde 40 arttığını kaydetti.

Uygulamanın nasıl kullanılacağına ilişkin de bilgi veren Tuğcu, “Faturanı Hesapla” uygulamasının konut tarifesi kullanıcıları için geçerli olduğuna dikkati çekerek, KIB-TEK’e ait olsun veya olmasın tüm elektronik sayaçlarda bilgi ekranı bulunduğunu ve ekran üzerinde, 1.8.0 kodu belirdiğinde, yine daha büyük karakterlerle görülen rakamın, kilowatt saat (kWs) cinsinden o güne kadar şebekeden alınan toplam elektrik miktarını ifade ettiği bilgisini paylaştı.

Tuğcu, hesaplanmak istenen fatura devresi için okunan önceki ve son tüketim değerlerinin, uygulamada bu amaçla oluşturulan alanlara girilmesi ve “faturayı hesapla” butonuna basılması ile birlikte fatura tutarının sayfa sonunda belireceğini kaydetti.