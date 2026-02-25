KKTC’de iletişim altyapısını, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında ve UBP-YDP-DP Hükümeti’nin oylarıyla daha önceki gün Meclis’ten geçen onay yasası sonrası devralan Türk Telekom, Türkiye’de yeni bir özelleştirme tartışmasının odağında.

Türkiye merkezli SOL Gazete’nin haberine göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti “BONAR (ARTES)” adı verilen proje kapsamında Türk Telekom’un özellikle bakım-onarım başta olmak üzere bazı saha hizmetlerini taşeron firmalara devretmeye hazırlanıyor.

Haberde, ilk kez 1 Şubat’ta gündeme gelen proje kapsamında taşeron sözleşmesinin 1 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceğinin öne sürüldüğü belirtiliyor. Projenin, şirket bünyesinde yürütülen belli operasyonel süreçlerin üçüncü taraf firmalara devrini içerdiği iddia ediliyor.

Tepkiler üzerine Türk Telekom Genel Müdürlüğü ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, söz konusu adımın “özelleştirme” olarak nitelendirilemeyeceğini savundu.

Açıklamada, planlanan modelin “belirli operasyonel süreçlerin üçüncü parti iş ortaklarıyla yürütülmesi” olduğu ifade edildi.

Basında yer alan bilgilere göre, özelleştirme sonrası Türk Telekom’un bakım-onarım hizmetlerini üstlenecek firmaya abone başına 160 TL ödeme yapacağı öne sürülüyor. Yaklaşık 6,5 milyon abone dikkate alındığında, aylık toplam ödemenin 1 milyar TL’yi aşabileceği hesaplanıyor.

Ayrıca taşeron firmaya üç aylık peşin ödeme yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Söz konusu rakamlar ve ödeme modeli hakkında şirket tarafından detaylı bir kamu açıklaması yapılmış değil.