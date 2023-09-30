Vergi Rekortmenleri Değişmedi

Maliye Bakanlığı, 2022 yılında kimin ne kadar vergi ödediğini veya ne kadar zarar ettiğini açıkladı. Vergi rekortmenleri listesinde kurumların şampiyonu Türkiye İş Bankası olurken; şahıslarda birinciliği yine iş adamı Tahir Topal aldı

2022 Gelir Yılı Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi beyanları Resmi Gazete'de yayımlandı.Gerçek kişilerde Serena Butik ve LCW Mağazası sahibi Tahir Topal, kurumlarda ise Türkiye İş Bankası en fazla vergiyi ödeyerek yine ilk sırada yer aldı.Gelir ve Vergi Dairesi Gelir Vergisi Yükümlüleri “gerçek kişi” beyanlarına göre ikinci sırayı Bora Manyera ve üçüncü sırayı Tulin Manyera aldı.Tahir Topal 28,018,419.59 TL, Bora Manyera 9,409,447.59 TL, Tulin Manyera ise 5,467,559.16 TL vergi ödedi.Listede ilk 5’te yer alan Burak Başel 4,246,419.56 TL, Timothy Darren Baker ise 2,324,930.92 TL vergi ödedi.Kurumlar vergisi sıralamasında 2022'de de ilk sırayı 210 milyon 986 bin 085.32 TL ödeyen Türkiye İş Bankası A.Ş. aldı.Merit Kıbrıs Turizm LTD 201 milyon 286 bin 712.87 TL ile ikinci; Aksa Enerji Üretim A.Ş. 75 milyon 933 bin 176.55 TL ile üçüncü en çok vergi ödeyen şirketler oldu.1-Türkiye İş Bankası AŞ., (210 milyon 986 bin 085 TL)2-Merit Kıbrıs Turizm Limited (201 milyon 286 bin 712 TL)3-AKSA Enerji (75 milyon 933 bin 176 TL)4-Molto Süpermarket (73 milyon 797 bin 248 TL)5-TC Ziraat Bankası (70 milyon 513 bin 889 TL)6-Creditwest Bankası (62 milyon 221 bin 533 TL)7-Türkiye Garanti Bankası (57 milyon 381 bin 552 TL)8-Türkiye Halk Bankası (56 milyon 677 bin 749 TL)9-Nicosia Betting (56 milyon 068 bin 957 TL)10-K.T. Kooperatif Merkez Bankası (54 milyon 251bin 399 TL)Tahir Topal (Serena Butik sahibi) (28 milyon 419 bin TL)Bora Manyera (9 milyon 409 bin 447 TL)Tulin Manyera (5 milyon 467 bin 559 TL)Burak Başel (4 milyon 246 bin 419 TL)Timothy Darren Baker (2 milyon 324 bin 030 TL)Mustafa Özün (2 milyon 299 bin 273 TL)Totti Neiline Baker (2 milyon 267 bin 664 TL)Önder Sanver (2 milyon108 bin 852 TL)Gaye Boyacı Menteş (2, milyon 32 bin 482 TL)Ahmet Sanver (1 milyon 981 bin 035 TL)