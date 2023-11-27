Vakıflar Bankası’nın yeni başkanı Özorun

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa eden Ercan İbrahimoğlu’nun yerine başkan olarak Ahmet Özorun’un atanmasına karar verdi.
Yine Kıbrıs Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Soyer’in yerine ise Hamza Ruso atandı.
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