Türkiye'de Mayıs ayı enflasyonu yüzde 3,37

Türkiye'de TÜİK'e göre mayısta aylık enflasyon yüzde 3,37, yıllık enflasyon yüzde 75,45, oldu. ENAG'a göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 5,66, yıllık enflasyon yüzde 120,66 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Mayıs 2024 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 75,45, aylık yüzde 3,37 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 olarak gerçekleşti.

Enflasyon nisan ayında yıllık bazda yüzde 69,80, aylık bazda yüzde 3,18 olarak kaydedilmişti.

TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonda mayıs ayında 18 ayın zirvesi görüldü.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 5,66, yıllık enflasyon yüzde 120,66 oldu.

Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un enflasyonunu mayısta aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 82,20 hesaplamıştı.

Türk-İş'e göre mutfak enflasyonu mayısta aylık yüzde 7,02, yıllık yüzde 79,43 olmuştu.

EN FAZLA ARTIŞ EĞİTİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,80 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,60 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜİK'e göre aylık gıda enflasyonu yüzde 1,69, yıllık gıda enflasyonu 70,14 olarak hesaplandı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,77, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak gerçekleşti.

ZAM ŞAMPİYONU KAKAO

Mayıs ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan temel başlık, yüzde 15,51'lik oranla kakao oldu.

İkinci sırada yüzde 12,03 ile erkek giyim olurken, üçüncü sırada yüzde 9,39'luk artışla kadın giyim yer aldı.

Dördüncü sırada yüzde 9,27'lik artışla şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri , beşinci sırada yüzde 8,82'lik artışla kahve, altıncı sırada yüzde 8,03'lük artışla okul öncesi eğitim ve ilköğretim yer aldı.