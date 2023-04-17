Redif: Narenciyede sorun fiyat ve kalitededir

Cypfruvex Genel Müdürü Redif, narenciyede pazar sorunu olmadığını, önemli olanın kalite ve fiyat olduğunu ifade ederek, narenciyenin ülke ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu, bu yüzden ürüne sahip çıkılmasının önemli olduğunu vurguladı

Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmecilik Ltd. (Cypfruvex) Genel Müdürü Cemal Redif, hükümet ve Cypfruvex’in üreticilerin yanında olduğunu ifade ederek, “Üreticimiz yeter ki bize güvensin, inansın, destek versin, ürününe iyi baksın” dedi.

Redif, narenciyede pazar sorunu olmadığını, önemli olanın kalite ve fiyat olduğunu ifade ederek, narenciyenin ülke ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu, bu yüzden ürüne sahip çıkılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Cypfruvex Genel Müdürü Redif, Güzelyurt/Kalkanlı yolunda yer alan Cypfruvex binasında düzenlediği basın toplantısında narenciye paketlemede yaşanan standart ürün alımı sorunuyla ilgili bilgi paylaştı. Redif’in toplantısında sektör temsilcileri de hazır bulundu.

Uluslararası paketleme standartlarına uygun olan ve uygun olmayan portakallardan örnekler gösteren Redif, üreticiyle yaşanan sorunları anlattı. Yönetim kurulu kararları ve icraatlarını anlatarak, yaptıklarının bir kısmı takdirle karşılanırken, bir kısmının da eleştirildiğini kaydeden Redif, şirket olarak üretici lehine olan kararların arkasında durduklarını söyledi.

Hükümet ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının da bu konuda desteğini aldıklarını ifade eden Redif, şu anda alımı yapılan valensiya portakal ürününün standartlarını anlattı. Redif, üreticilerin ürün kalitesi ve standartların ne olduğunu iyi bildiğini kaydetti.

Üreticiler, kesim ekipleri ve nakliyecilerle yakın çalıştıklarını kaydeden Redif, ödemelerin düzenli bir seyirde sürdüğünü anlattı. Redif, elektrik kesintilerine işaret etti, sektöre yarattığı sıkıntılara rağmen durmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Sıkma, paketleme, ithalat çalışmalarının devam ettiğini ve üreticilerin rahat olmasını isteyen Redif, bu yıl 23 bin ton kadar ürünün hasat edildiğini kaydetti. Pazarın belli olduğunu ama önemli olanın fiyat ve kalite olduğunu vurgulayan Redif, hükümet, bakanlık ve şirketin üreticilerin yanında olduğunu, gerekli güvencenin verildiğini, desteklerin verileceğini belirtti.

Üreticilerin mevcut zor şartlarda özverili çalışmalarının, alın terinin karşılanması için çalıştıklarını ifade eden Redif, belirlenen kararları uyguladıklarını, onun dışında sırf alım olsun diye alım yapmadıklarını kaydetti.

Dünyada narenciye sektöründe yaşanan gelişmeler ve üretimdeki sıkıntılara işaret eden Redif, şirket olarak kimsenin ürününe karşı olmadıklarını ancak standartlara uygun hareket ettiklerini, vicdanının rahat olduğunu ve ayrıcalık yapılmadığını söyledi.

Haziran ayında hasatı tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Redif, üreticilerin kendilerine güvenmesini istedi.

Üreticilerin girdi fiyatlarının düşürülmesinin kalite ve rekabet edebilir bir fiyat için önemli olduğunu ifade eden Redif, kaliteli ürünleri paketlediklerini ve devam edeceklerini söyledi.

Redif, ürün toplama, döviz kurları, girdi maliyetleri, depolama, alımlar, sıkma, satış sözleşmeleri, ödemelere değindiği konuşmasında, üreticilerin şirkete inanmasını güvenmesini destek vermesini istedi.

Şu an arazide olan kesim ekiplerine ve gece gündüz çalışan nakliyecilere teşekkür eden redif, üreticiler açısından şirketin değerini vurgulayarak, herkesin bu şirkete sahip çıkmasını istedi.

Redif, narenciye bakımının önemine de işaret ederek, narenciyenin ülke ekonomisine katkısının çok büyük olduğunu, bu yüzden ürüne sahip çıkılmasının önemli olduğunu vurguladı.