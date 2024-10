Near East Hayat’tan mimarlara indirimli sağlık sigortası

Near East Hayat ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde Mimarlar Odası, 11 personeline sağlık sigortası yaptırırken, Oda üyelerine de indirimli sağlık sigortası imkanı sunuyor

Near East Hayat ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni Near East Bank Genel Müdürlük merkez binasında gerçekleştirildi.

Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, Near East Hayat ile Mimarlar Odası arasında imzalanan protokolün önemine atıfta bulunduğu konuşmasında söz konusu sigorta ile Oda personelinin tüm dünyada geçerli olacak şekilde hastane, özel hekimler ve eczanelerden faydalanabileceğine dikkat çekti. Kurum ve kuruluşların tarafından, personellerinin sağlığını güvence altına almaya yönelik oluşturulan sigortaların öneminden bahseden Samancıoğlu, Mimarlar Odası ile böylesi güzel bir protokole imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Near East Bank Sigorta Birimi Müdür Yardımcısı Melda Ünal da konuşmasında Mimarlar Odası yönetiminin kendi personellerini bu protokol ile sağlık alanında sigortaladığını belirterek, söz konusu sigortanın ayakta ve yatarak tedavileri limitsiz temin eden en kapsamlı paketlerinden biri olduğunu belirtti. Paketin KKTC’deki tüm özel hastaneleri, eczaneleri, özel doktorları kapsadığı gibi yurt dışındaki sağlık kuruluşlarında da geçerli olduğunun altını çizen Ünal, “Sağlık Sigortası poliçemiz kapsamında kanser hastalıklarında erken teşhis için önem arz eden 40 yaş üstü kadınlara yönelik meme kanseri taraması olan mamografi ve 40 yaş üstü erkeklerde prostat kanseri taramasını yapan PSA taramasını hizmeti sunuyoruz.” dedi.

Ünal, Yakın Doğu Grubu hastanelerine ait ambulanslar ile ada genelinde limitsiz hizmet sunabileceklerini, aynı zamanda poliçe kapsamında hava ve deniz ambulansı hizmeti sunduklarını vurguladı. Mimarlar odası üyelerine özel sunulan sağlık sigortası paketinde diş ve psikolojik destek ek teminatlarının da poliçeye dahil edildiğini belirtti. Ünal, Mimarlar odasından gelen talep üzerine oda üyesi mimarlara %10 indirim sağlanacağını, aileleri ile poliçeye dahil olmak isteyen üyelerine ekstra %5 aile indirimi de verileceğini bildirdi.

Kıbrıs Türk Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner de konuşmasında Oda çalışanlarının çok stresli ve yoğun bir mesaileri olduğuna değinerek, “Odamız vize işlemleri yapıyor. Çalışanlarımız bu işlem için oldukça yoğun, ek mesaiye kalmak zorunda kalan stres yüklü bir iş yapıyorlar. Bu yüzden biz de yönetim olarak 11 oda çalışanımızın için sağlık sigortası yaptırma kararı aldık” dedi.

Sigorta Sektöründe yaptıkları araştırmada en iyi şartları Near East Hayat’ın sağlandığına dikkat çeken Başkan Olguner, 11 personelin yanı sıra odalarına üye olan tüm mimarlar ve aileler için de özel indirimlerin sağlanması konusunda iş birliğine gittiklerini kaydetti.

Olguner, Near East Bank ve Near East Hayat yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı