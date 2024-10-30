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Near East Bank Yeni Yıl Kredisini Duyurdu

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Yeni Yıl Kredisi, % 4,42 den başlayan faiz oranları ve 72 aya kadar  vade imkanı ile müşterilerine  ödeme kolaylığı sağlıyor

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Near East Bank Yeni Yıl Kredisini Duyurdu
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Near East Bank, her yıl olduğu gibi bu yılda ürün portföyünü genişleterek müşterilerine  finansal çözüm sunuyor. Ekim ayı ile birlikte Yeni Yıl Kredisini  müşterilerin kullanımına sunan Near East Bank, müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Near East Bank Yeni Yıl Kredisi ile birlikte müşterilerin tüm ihtiyaclarına cevap vermeyi hedeflerken, uygun ödeme koşulları, taksit avantajları ve sürpriz hediyelerle müşterilerini mutlu etmeye devam ediyor.
Yeni Yıl Kredisi, % 4,42 den başlayan faiz oranları ve 72 aya kadar  vade imkanı ile müşterilerine  ödeme kolaylığı sağlıyor.
Yeni Yıl Kredisi kullananlar  arasında noter huzurunda yapılacak çekilişte sürpriz hediyeler  şanslı kişilerin olacak. Kampanya kapsamında, 10 kişiye Lenovo marka tablet, 5 kişiye Kebap House’dan çift kişilik akşam yemeği, 5 kişiye Pizza Pizza’dan çift kişilik dilediğin menü, 50 kişiye 5000 TL, 3000 TL, 2000 TL ve 1000 TL değerinde  alışveriş çeki ve 5 kişiye Check-up Paketi hediye.
Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, her yıl Ekim ayı ile birlikte müşterilerinin kullanımına sunulan ve yenilenen özellikleri, genişletilen vade seçenekleri ile hazırlanan Yeni Yıl Kredisi’nin bu sene de yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.
Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuklarının altını çizen Samancıoğlu,  “Müşterilerimizin Aralık ayını beklemelerine gerek kalmadan kullanabilecekleri ve yeni yıla diledikleri gibi hazırlanabilecekleri bir süreçte onlara finansal destek olmak istedik. Ertelemek zorunda kalınan ihtiyaçlara tam zamanında destek vererek  en uygun geri ödeme seçenekleri ile de önemli bir fırsat sunuyoruz. Bu yılda kredi kullanan müşterilerimize hazırladığımız hediyelerle mutlu etmek istiyoruz dedi.
 
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