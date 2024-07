Near East Bank, karlılığını %111 oranında artırdı

Near East Bank, inovatif düşünce ve geniş vizyona sahip yönetici kadrosu, kalifiye personeli ve güçlü teknolojik alt yapısı ile ürün ve hizmetleri müşterilerine en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için tüm kanallarını güçlendirmeye devam ediyor.

Near East Bank, geleceğin bankası olma misyonu ve teknolojik atılımlarının kazandırdığı ivme ile geleneksel bankacılıktan sıyrılarak, çağın gerektirdiği yenilikçi bankacılık modelindeki yerini aldı.

Gerek perakende bankacılık gerekse kurumsal bankacılıkta ürün ve hizmet sunumlarını kaliteden ödün vermeden dijital platformlara taşıyan Near East Bank, sunduğu hizmetleri sürekli bir üst seviyeye çıkararak yoluna hız kesmeden devam ediyor.

KKTC ekonomisini ve reel sektörü güçlü bir şekilde desteklemeyi de sürdüren Near East Bank, 2024 yılında da güçlü ve istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Near East Bank, 2024 yılında da güçlü ve istikrarlı büyümesini sürdürürken, ilk yarıda % 75 büyüyerek karlılığını % 111 oranında artırdı.

Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Enver Haskasap, 2024 yarıyılını değerlendirdi. Dr. Enver Haskasap’ın değerlendirmesi şöyle:

“Near East Bank olarak, 2024 yılının ilk yarısında geçen yıla kıyasla net karlılığımızı % 111 oranında artırdık. Böylece banka özkaynaklarımız % 84,38 oranında artarak 903 Milyon TL’yi aşarken, devletimize ödediğimiz vergi ise 49 Milyon TL’den 78,3 Milyon TL’ye yükseldi.

Bankamız 2024 yılında yatırımlarına hızla devam ederek piyasanın finansman ihtiyacı ve talebine yoğun destek sağlamıştır. Bu çerçevede, kredilerini bir yılda % 97,96 artırarak 9,3 Milyar TL’ye çıkarmış ve Türkiye ve KKTC’de gerek kamu gerekse özel sektör tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetlere yapılan yatırımı 1,6 Milyar TL’den 2,8 Milyar TL seviyesine yükseltmiştir. Dolayısıyla Bankamız hem ülkemiz hem de Türkiye ekonomisine destek ve katkılarını artırarak sürdürmeye devam etmektedir. Sonuç olarak bankamızın aktifleri bir yıllık sürede 9,4 Milyar TL’den % 75,24 oranında büyüyerek yarıyıl sonunda 16,5 Milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bankacılık faaliyetlerimizi başarılı şekilde sürdürürken kurumsal yönetimin tüm bacaklarında etkinliğimizi üst seviyede canlı tutma ve süreklilik esasları ile risklerimizi de minimize etmekteyiz. Bu çerçevede takipteki kredilerimizin toplam krediler içerisindeki payı bir yıllık zaman zarfında % 2,71’den % 1,79’a gerilemiş ve bankacılık sektör ortalaması olan % 4,05’inin hayli altında seyretmiştir.” Haskasap değerlendirmesinde önümüzdeki dönem hedeflerine de değindi.

Haskasap “Sürdürülebilir mali yapımızla yılın ikinci yarısında müşteri odaklı ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, dijitalleşme projelerimizi günün gereksimlerine göre güncellemek, insan kaynağı kalitemizi artırıcı yeni istihdamlar yaratmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bankacılık faaliyetlerimizi sürdürürken tüm paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam etme arzusunda olduğumuzu bir kez daha paylaşmaktan kıvanç duyuyoruz.” dedi.