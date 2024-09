Near East Bank 13. Maaş Kredisi Kampanyasını Başlattı

Near East Bank, her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayının gelmesiyle birlikte 13. Maaş Kredisi kampanyasını müşterilerinin kullanımına sundu.



Near East Bank, müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmayı ve onlara en iyi finansal çözümleri sunmayı öncelikli hedef olarak belirliyor. 13. Maaş Kredisi ile Aralık ayını beklemeden müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayan Near East Bank, ürün ve hizmetlerini en hızlı ve verimli şekilde ulaştırmak için inovasyon gücü ve sağlam altyapısıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun ilgi gören 13. Maaş Kredisi, faizsiz, taksitsiz ve kefilsiz olarak, ihtiyaçları kolay, basit ve avantajlı bir şekilde Near East Bank güvencesinde karşılamanıza olanak tanıyor.



Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Samancıoğlu, her yıl Eylül ayında başlattıkları 13. Maaş Kredisi’nin, kamu maaşı müşterilerinin benimsediği ve yoğun ilgi gösterdiği bir ürün olduğunu belirtti. Samancıoğlu, bu kredinin kamu maaşı müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını en hızlı ve kolay şekilde çözmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, başvuru sürecinin oldukça basit olduğunu da vurguladı.



Maaş kredisi ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen müşteriler, bankanın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın şubeye başvurabilir. Kampanyanın sınırlı bir süre için geçerli olduğu ve yoğun ilgi gördüğü belirtildi.