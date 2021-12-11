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Kuzey’deki TL fiyat, Güney’deki Euro fiyatı solladı

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Tavuk fiyatlarına gelen son zamların ardından, KKTC’de TL ile satılan tavuk kanatın fiyatı, Güney Kıbrıs’ta Euro ile satılan aynı ürünü ikiye katladı

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Kuzey’deki TL fiyat, Güney’deki Euro fiyatı solladı
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Türk Lirası’nın döviz karşısındaki rekor değer kaybına rağmen, ülkemizdeki zamlar dövizi de geride bıraktı. Tavuk fiyatlarına gelen son zamların ardından, KKTC’de TL ile satılan tavuk kanatın fiyatı, Güney Kıbrıs’ta Euro ile satılan aynı ürünü ikiye katladı.
Güney’de Kilosu 2.95€ (45.90 TL)’ya satılan 929 gramlık 1 paket tavuk kanatın fiyatı 2.74€ (42.63TL)’yken, KKTC’de kilosu 95.74 TL (6.16€)’ye satılan 692 gramlık 1 paket tavuk kanatın fiyatı ise 66.25 TL (4.26€)
Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyadan tepkisini dişe getiren Ahmet Tolga’ın paylaşımı şöyle:
“Türk tüketici kanatlanıp nasıl uçmasın ki Güney pazarına?. Örneğin şu tavuk kanat karşılaştırması: Tavuğun en ucuz parçaları... Güney'deki raflarda kilosu 2.75 Euro, KKTC raflarında kilosu 95 TL...
Yakıcı dövizde bile bizim denetimsiz çarşıyı eğer Güney çarşısı tanzim edecekse ticaret politikamız çökmüş demektir... Fırsatçılar bizim tüketiciyi tekrar Güney çarşısına kaptırmaktan hiç mi kaygılanmıyorlar?.. Dövizin ateşine karşın o taraf daha mı ucuz olmalı?.. Fırsatçılar, kazıkladıkları halka acımıyorlarsa, kendilerine acısınlar, çünkü müşteri yitirmektedirler... Bir not düşmeliyim ki, kanat kebabı kültürü Türkiye'den bize gelmeden önce tavuğun o kısımları parasız dağıtılırdı isteyenlere”
 
 
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