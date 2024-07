Kuzey Kıbrıs, bireysel ve kurumsal yatırımcıların yeni gözdesi

Kuzey Kıbrıs, stratejik konumunun getirdiği avantajlarla birlikte, yerli ve yabancı yatırımcılara avantajlı bir yatırım ortamı sunarken, iş ve yaşam ortamının kalitesi ile birlikte, doğrudan yatırımlara çeşitli yatırım teşvikleri de sağlıyor

1 Dönüm = 4 Evlek = 14.400 ay2 = 1.338 m2

1 Evlek = 3600 ay2 = 334,5 m2

1 m2 = 10,76 ay2, olarak gösterilebilmektedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin son yıllarda konut sektörü özelinde büyük bir gelişme gösterdiğini vurgulayan“Kıbrıs’ın doğal güzellikleri, uygun maliyetler ve son yıllarda fazlalaşan konut stoku ile yabancı yatırımcılar için Kıbrıs’ın tercih edilebilirliğini arttı. Bölge genelinde özellikle Girne ve İskele bölgelerinde yeni yapılan konut projeleri son yıllarda gelişirken, İskele bölgesi ise geniş arazi potansiyeli bulundurması nedeniyle büyük yatırım potansiyeli barındırmakta. Son zamanlarda İskele Liman bölgesinde karma projeler yapılmaya başlanmış ve inşaat hareketliliği bu bölgeye kaymıştır. Girne Merkez ve İskele bölgelerinde yeni dönem için büyük potansiyel taşıyan karma projeler (içerisinde otel, alışveriş alanları, büyük sosyal donatılar bulunduran konut projeleri) yapılmaya başlanmıştır. Bu yaşanan yenilikler ile beraber KKTC’nin konut sektörü hem yerli hem de yabancı yatırımcıları cezbetmektedir.” dedi.Kaynak: Google Earthşöyle devam etti:Kuzey Kıbrıs, küçük ama hızlı büyüyen ekonomisi ve sürekli yukarı doğru bir yükseliş kaydeden emlak fiyatları ile hem bireysel hem de kurumsal gayrimenkul yatırımcısı açısından fırsat oluşturuyor. Son yıllarda yaşanan Covid-19, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail-Filistin Savaşı olayları Kıbrıs’ı yabancı yatırımcılar için cazip bir yer haline getirmiştir. Covid-19 sonrası, Kıbrıs’ta artan konut talebi ile birlikte Bellapais bölgesi, İskele ve Girne bölgesinde geliştirilen karma konut projelerinin sayısında önemli bir artış ortaya çıkmış, projeler hız kazanmıştır. Kıbrıs’ın barındırdığı öğrenci potansiyeli de konut yatırımları için önemli bir etkendir. Öğrencilerin oluşturduğu kiralık konut talebi özellikle üniversitelere yakın bölgelerde kiralık konut fiyatlarını oldukça artırmakta ve kira geri ödeme sürecinin düşmesine neden olmaktadır.KKTC genelinde konut fiyatları COVİD-19 sonrası önemli bir artış göstermiştir. Son üç yılda dünyada yaşanan gelişmeler (COVİD-19, Rusya – Ukrayna Savaşı vs.) sonucu KKTC’nin yatırımcılar için cazibesinin arttığı görülmüş “101evler.com” verilerine göre KKTC genelinde konut fiyatlarının pound cinsinden son üç yıldaki artışı yaklaşık %92 iken bu büyük artışın Mart 2021 itibariyle oluştuğu gözlemlenmiş olup, 2018 – 2021 yılları arasındaki pound cinsinden konut fiyatlarının oldukça stabil olduğu tespit edilmiştir. Kıbrıs genelinde özellikle Girne Merkez Bölgesindeki konut fiyatlarının pound cinsinden son üç yılda yaklaşık %96’lık bir artış gösterdiği bilgisi alınmıştır. KKTC genelinde olduğu gibi Girne Merkez Bölgesinde de 2018-2021 yılları arasında konut fiyatları stabil bir şekilde ilerlerken Mart 2021 sonrası büyük bir yükselme eğilimine girmiştir. Konuta olan talep sebebi ile Girne ve İskele bölgelerinde konut projelerinin de sayı olarak artmaya başladığı tespit edilmiştir.Kıbrıs’ın barındırdığı öğrenci potansiyeli de konut yatırımları için önemli bir etmendir. Öğrencilerin oluşturduğu kiralık konut talebi özellikle üniversitelere yakın bölgelerde kiralık konut fiyatlarını oldukça artırmakta ve kira geri ödeme sürecinin düşmesine neden olmuştur. Yıllık veya 6 aylık olarak öğrencilere kiralanan evler yatırımcılar için Kıbrıs’ı ilgi çekici bir alan haline getirmektedir.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emlak piyasasında Türkiye’den farklı olaraktabiri kullanılmaktadır. Kıbrıs’ta arazi alım satımlarında “dönüm, evlek, ayak kare (ay2) ölçü birimleriyle karşılaşılmaktadır ve Kıbrıs’ta işlem gösteren birçok emlakçı da alım satım işlemleri sırasında bu ölçü birimlerini kullanmaktadır. Bu ölçü birimleri;“Kıbrıs Dönümü” Kıbrıs genelinde arazi alım satımlarında en çok kullanılan ölçü birimlerinden birisidir. Bölge genelinde araştırma yapılırken birim fiyatlar m2 ve dönüm cinsinden alınmış olup yazı genelinde evrensel bir dil kullanılabilmesi için arsa birim satış fiyatları m2 fiyatları üzerinden karşılaştırılmıştır.Bölgede yapılan araştırmalara göre Lefkoşa’da ticari arsaların talep edilen m2 birim satış fiyatı ilçenin batı, merkez ve doğu aksına göre sırasıyla minimum, maksimumaralığında bulunuyor.Girne merkezde ticari arsaların talep edilen m2 birim satış fiyatı minimum 186 – 336 sterlin, maksimumiken, Alsancak bölgesi denize sıfır arazilerin m2 birim satış fiyatı minimum, maksimumaralığına yükseliyor. Girne merkez bölgesinde son dönemlerde artan karma konut projelerinin artmasıyla birlikte ticari arsa stoku azalmış olup, fiyatlarının arttığı bilgisine ulaşılmıştır.İskele bölgesi son yıllarda konut ve turizm yönünden yükselişe geçmiştir. İskele Bölgesinin sahile olan yakınlığı yatırımcılar için cazip bir yöne çekerken, havalimanına ve şehre olan uzaklığı da arsaların ve konutların fiyatlarının Girne ve Lefkoşa’ya göre düşük kalmasına sebep olmuştur. İskele’de arsaların talep edilen m2 birim satış fiyatı minimum, maksimumdeğerinde. Denize sıfır olan arsaların ise m2 birim satış fiyatlarınınarasında değiştiği tespit edilmiştir.KKTC’de Konut Piyasası KKTC’nin günümüzdeki sosyoekonomik durumu genç ve dinamik bir yapıya sahip. Bu durum konut piyasasına olumlu etki ederken, sürekli gelişen bir sektör olduğunu göstermekte ve avantaj olarak kabul görülüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konut sektöründe yerli ve yabancı yatırımcıların rol aldığı ve yine yerli ve yabancı yatırımcıların taşeron olarak da önemli roller üstlendiği bir piyasa. Bölgede yapılan araştırmalara göre konut sektöründe ağırlıklı olarak İngiliz ve Türk kökenli birkaç inşaat şirketinin öne çıktığı tespit edilmiştir.Yatırım bazında getirisi en yüksek alan olan konut piyasası ciddi geri dönüşü sayesinde en çok tercih edilen yatırım modeli olmakla birlikte, Kuzey Kıbrıs’ın bulunduğu coğrafi konumda yer alan komşularına bakıldığı zaman sahip olduğu ortam ve komşularına oranla konut fiyatlarının daha düşük olması yabancı yatırımcının dikkatini çeken diğer bir konu.Çok sayıda üniversitenin ve yüksek okuma oranının sağladığı genç nüfus üniversite eğitimi süresince gayrimenkullerde konaklama yapıyor ve ekonomiyi canlandırıyor. Eğitimin ve turizmin gelişmesi gayrimenkul sektörünü büyütmeye devam ediyor. 2022 yılında önceki yıla göre en yüksek sektörel büyüme yaklaşık %41 ile “Ticaret+Turizm” sektöründe kaydedilmiştir.Yapılan araştırmalara göre KKTC ilçelerinde daireler genellikle 3+1, 2+1 ve 1+1 olarak tasarlanıyor. Lüks dairelerin genellikle Covid-19 sonrası inşa edildiği belirtiliyor. Standart daire, bina yaşı 10 yıl ve üzeri olan, kapalı alan büyüklüğü ortalama 75 m2 ile 130 m2 arasında olan daire modelleri olarak tanımlanıyor. Lüks villa 200 m2 üzerinde, özel yüzme havuzu, geniş bahçe ve 3 yatak odasından fazla özelliğe sahip konut modeli olarak tanımlanıyor. Standart villalar ise genellikle yüzme havuzu bulunmayan, ortalama en fazla 200 m2 kapalı alan büyüklüğüne sahip konutlardan oluşuyor.Girne konut sektöründe KKTC‘de öncü konumda bulunuyor. Kira getirisi ve satış karı açısından en yüksek rakamlara ulaşılan Girne‘de genellikle villa ve apartman dairesi olan rezidans modelinde tasarlanmış konutlar görülüyor. Girne’nin gelişen potansiyeli yatırımcılar tarafından karma konut projeleri olarak değerlendirilmeye başlamış olup, konut fiyatları bu karma projeler için m2 birim fiyatı olarak bölgenin ortalamasını yükseltmektedir.Girne‘de lüks villa talep edilen fiyatları Bellapais bölgesindevearalığında, yer almaktadır. Standart daireler batıda 490 bin ve merkezdedeğerine kadar yükselmektedir. Girne merkezde yapılan yeni projelerde fiyatlar büyüklüklere göre değişmekte olup, talep edilen fiyatlar minimumdave maksimumdakadar yükselmektedir.Kıbrıs’ta yeni yapılan projeler incelendiğinde birim satış fiyatı açısından yüksek olan bölgenin Girne Merkez olduğu tespit edilmiş ve özellikle deniz gören / denize cephesi olan projelerin yüksek birim fiyatlardan satışa çıktığı görülmektedir. Merkez bölgesi Girne’nin merkezini oluşturmaktadır ve özellikle Alsancak, Lapta bölgesi oteller ile yapılaşmış durumdadır. Proje alanı yakınlarında AVM projeleri ve karma konut projeleri olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu gayrimenkulün konumlu olduğu Girne Marinası bölgesi merkezi özelliği ile reklam kabiliyeti oldukça yüksek bir bölgedir.Girne merkezde yapılan lüks projelerde talep edilen m2 birim fiyatlarıilearasında değişmektedir. Girne’de yapılan araştırmaya göre deniz gören konut projelerinin birim satış fiyatlarının diğer bölgelerdeki projelere göre daha yüksek olduğu bilgisine ulaşılmıştır.Yeni gelişmekte olan İskele‘de karma projeler ve nitelikli konut pazarı gelişim gösteriyor. Özellikle İskele geniş bir arazi potansiyeli bulunması sebebiyle yakın gelecek için büyük yatırım potansiyeli barındırmaktadır. Son zamanlarda bölgelerde birkaç markalı konut projesinin ve yeni otellerin oluşturduğu bir inşaat hareketliliği başlamış bulunmaktadır. İskele'de standart daire için talep edilen fiyatlar, lüks daireler için isedeğerinde.İskele bölgesinde yapılan lüks projelerde m2 birim fiyatlarıdeğerindedir. "101evler.com" verilerine göre, İskele Bölgesindeki konut fiyatlarının son üç yılda yaklaşık pound cinsinden %97'lik bir artış gösterdiği bilgisi alınmıştır. Son altı yıllık değişime bakıldığında da Kıbrıs genelinden farklı olarak bölgedeki konut fiyat artışlarının Mart 2019 yılı itibariyle başladığı ve 2022 yılında yukarı doğru hızlı bir ivme kazandığı görülmüştür. 