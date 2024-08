Kordonboyu Büfe ihalesini Beset Trading Ltd. kazandı

Girne Belediyesi Kordon Boyu Projesi kapsamında, 22 Temmuz'da yayınlanan “Kordonboyu Büfe Kira İhalesi” sonuçlandı. Girne Belediyesi İhale Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucunda ihaleyi Gloria Jean’s Coffees bayisi Beset Trading Ltd. kazandı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, ihalenin resmileşmesi süreci, dün Girne Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreni ile tamamlandı. Düzenlenen imza törenine Girne Belediyesi adına Başkan Murat Şenkul, Meclis Üyeleri Ali Tektan, Mete Ünal Girgen, Ziya Egemen Sencer; Beset Trading Ltd. adına Direktör Mustafa Kuman ve Kaner Group Gloria Jean’s Coffees Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Akdeniz katıldı.



Şenkul: “Marka gücü ve kurumsallık dikkate alındı”



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkede uluslararası markalar konusunda eksiklik olduğunu belirterek, Gloria Jean’s Coffees gibi uluslararası bir markanın Kordonboyu’nda konuşlanmasının bu çerçevede mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Şenkul, İhale Komisyonu’nun karar alım sürecinde marka gücü ve kurumsallığı dikkate aldığına vurgu yaptı.

Girne Kordonboyu Projesi’nin henüz tamamlanmamasına rağmen yoğun ziyaretçiye sahip olduğunu belirten Şenkul, projenin tamamlanması ve Gloria Jean’s Coffees markasının da bölgede hizmete başlamasıyla bütünlüklü bir sinerjinin yaratılacağına olan inancını da dile getirdi.

Şenkul, bu bağlamda Kaner Group Gloria Jean’s Coffees Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Akdeniz ve Beset Trading Ltd. Direktörü Mustafa Kuman’a teşekkür etti.

Şirket yetkilileri de projede yer almaktan duydukları mutluluğu ifade ederek, teşekkür ettiler.