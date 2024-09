Koopbank'ın 65’inci gurur yılı

Koopbank’ın 46 milyar Türk Lirası bilanço büyüklüğü, 3 milyar Türk Lirasını aşan öz kaynak ve sağlam bir sermaye yeterliliği rasyosu ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu kaydeden Ataman, “Yıllardır Koopbank bir güveni temsil ediyor, bu rastlantı değildir. Ülkedeki mevduatın beşte birine yakın bir kısmına karşılık gelen 40 milyar Türk Lirası bize emanet edilmiş. Bu, Koopbank’a duyulan güvenin en büyük kanıtıdır” dedi

Koopbank 65’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 9 Eylül 1959 tarihinde 196 Türk kooperatifinin ortaklığıyla kurulan banka, bugün ülkemiz bankacılık sektörünün en tepesindeki finansal kuruluşlardan biri olma özelliğini sürdürüyor.

Koopbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman, Koopbank'ın 65’inci kuruluş yıl dönümü nedeni ile yaptığı açıklamada, 9 Eylül 1959'da tek şube ile kurulan bankanın bugün ülke geneline yaygın 20 şubesi, gerek mevduat ve kredi hacmi gerekse bilanço büyüklüğü ile Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörü içinde en büyük paylardan birine sahip olduğunu kaydetti.

Koopbank’ın 46 milyar Türk Lirası bilanço büyüklüğü, 3 milyar Türk Lirasını aşan öz kaynak ve sağlam bir sermaye yeterliliği rasyosu ile KKTC ekonomisi içindeki önemi ve toplum nezdindeki yerinin net bir şekilde ortada olduğunu kaydeden Ataman, “Yıllardır Koopbank bir güveni temsil ediyor, bu rastlantı değildir. Ülkedeki mevduatın beşte birine yakın bir kısmına karşılık gelen 40 milyar Türk Lirası bize emanet edilmiş. Bu, Koopbank’a duyulan güvenin en büyük kanıtıdır” şeklinde konuştu. 145 bini aşan ve çoğu kooperatif gönüllüsü sadık bir müşteri portföyüne sahip olduklarını belirten Ataman, tüm sektörlere sağlanan 16 milyar Türk Lirasını aşan krediler ile bankanın kurulduğu ilk günden itibaren halkıyla birlikte ülkesine sahip çıkan, geleceği birlikte büyüten bir aileyi temsil ettiği söyledi.



“KURULDUĞUMUZ GÜNKÜ AMACIMIZ NE İSE BUGÜN DE O”

Koopbank’ın kuruluşundan bu yana geçen 65 yılın anlamını iyi kavrayabilmek için onun hangi misyon ve şartlarda kurulduğuna iyi bakılması gerektiğini belirten Ataman, “Kurulduğumuz günkü amacımız ne ise bugün de aynı. Koopbank toplumun kalkınmasına kooperatifler aracılığıyla ve onlarla birlikte yön vermek misyonuyla kuruldu. 65 yıllık süre içerisinde kendi kültürel değerlerimizi, iş yapma tarzımızı, ekonomik misyonumuzu ve istikrarlı iş anlayışımızı koruyarak bu önemli yıl dönümünü bugün idrak ediyoruz.” dedi.

“DIŞARIDAN VE KAMUDAN HİÇBİR SERMAYE DESTEĞİ ALMADAN BUGÜNLERE ERİŞTİK”

Ülkenin ekonomik nedenlere bağlı olarak zaman zaman zorlu dönemler geçirdiğini ifade eden Ataman, “Ne ticari hedeflerimiz, ne de kârlılık isteğimiz ülkemizin ve onun insanının menfaatlerinin üzerinde olamaz, yıllardır içinde yoğrulduğumuz kooperatif kültürü bizlere bunu aşılamıştır” dedi. Koopbank’ın şimdiye kadar tüm imkânlarını, kaynaklarını, tecrübelerini ve birikimlerini hep ülkenin ekonomisinin yararına kullandığını söyleyen Ataman, “Bizim yaklaşımımız toplumun sadece refahını paylaşmak değil, zorluklarını da paylaşmaktır. Bütün öz kaynağını bu ülkeden kazanmış bir banka olarak bu ülkeye olan borcumuzu, sorumluluklarımızı iyi biliyoruz. O günün zorlu koşullarında kıt kanaat sağlanan 587 bin Kıbrıs Lirası sermaye bugünkü rakamlara getirilebilmişse ve en önemlisi dışarıdan ve kamudan hiçbir sermaye desteği olmadan bu başarılabilmişse, bu banka ve çalışanları işlerini layıkıyla yapmıştır demektir. Bunun bir anlamı ve kıymeti vardır.” dedi.

“65 YILDA ESKİMEYEN TEK ŞEY GÜVEN VE SAMİMİ YAKLAŞIMIMIZ”

Zor dönemlerde sergilenen yaklaşımların kimin bu ülkeye ne kadar bağlılığının olduğunu ortaya çıkardığını belirten Ataman, “İşini, hayatını, refahını geliştirme gayreti içinde olduğunu gördüğümüz, iyi niyetini, samimiyetini hissettiğimiz tüm müşterilerimiz bizden ne destek istemişlerse tüm imkânlarımızı seferber ederek yerine getirdik. Müşterilerimiz bizim hangi durumda, nasıl davrandığımızı, içinde buldukları süreçten banka olarak hiçbir zaman fayda sağlamaya çalışmayacağımızı biliyorlar. Her zaman güven duyarak kapısını çalacakları bir bankaları olduğunu hissediyorlar. Kurulduğumuz günden beri süregelen bu samimi yaklaşımımızın değerini, önemini bildiklerine inanıyoruz. Bizi olumlu yönde ayrıştıran ve kıymetli olan da budur” dedi.

“KAMU KREDİLERİNE BU YIL 435 MİLYON TÜRK LİRASI TAHSİLAT SAĞLANDI”

2024’ün ilk yarısındaki finansal veriler üzerinden değerlendirme de yapan Ataman, temel bütün kalemlerde, büyüme, kârlılık, aktif kalitesinin korunması ve sermaye yönetimi açısından belirlemiş oldukları hedeflerle tutarlı sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Ataman, başarılı sonuçlara erişmede her alanda benimsenen sağduyulu, dengeli ve kısa dönem getirileri yerine, uzun vadeyi esas alan yaklaşımın önemli payı olduğunu kaydetti.

Yeni kredi kullanma talebindeki daralmanın bu özel dönemde normal karşılanması gerektiğine işaret eden Ataman, özellikle Türkiye’deki yeni ekonomik programın KKTC’ye de yansımaları sonrası 2025 yılında ekonominin çarklarının yeniden arzu edilen seviyede dönmeyi başaracağını ve bu süre zarfında hep beraber bu sıkıntıları paylaşarak aşmak zorunda olduklarını, gerek avantajlı krediler gerekse yapılandırmalarla piyasayı desteklemeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Yıllardır öncelikli hedefleri olan kamunun bankaya olan borçlarının ödenmesi konusunda artık net bir istikrarın sağlandığına dikkat çeken Ataman, “Son altı yıl içinde devletimiz 1,5 milyar Türk Lirası ödeme yaptı. Bu yılın ilk sekiz ayında tahsilat rakamı 435 milyon Türk Lirası oldu. Kamu borçlarına yapılacak olan her tahsilat sonuçta bu toplumun daha ileriye doğru gelişmesi için yatırıma dönüşecek, halka ihtiyaçlarını çok daha uygun maliyetli krediler ile sağlamak yönünde önemli bir destek olacaktır. Kazancımız ülkemizin kazancınadır” şeklinde konuştu.

"ARTIK ŞUBE AÇMAK YERİNE MOBİL UYGULAMALARA YENİ FONKSİYONLAR KATIYORUZ”

Genel Müdür Ataman, Koopbank’ın dijitalleşmeyle ilgili çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Küresel ekonomideki bilinen tüm değerleri değiştirecek şekilde dünyanın hızla dijitalleştiğine dikkat çeken Ataman, Koopbank’ın sektördeki kılavuz rolünü bu alanda da sürdürdüğünü söyledi. Finansal teknolojilerin artık cep telefonlarının ekseninde ilerlediğine dikkat çeken Ataman, şu değerlendirmede bulundu:

“Geleceğin bankacılığının mobil cihazlar üzerinden yapılacağını, cep telefonlarının dijitalleşmenin adeta elimizdeki anahtarı olacağını uzun yıllar önce öngörmüş ve odağımızı bu yöne çevirmiştik. Herkesin beğeni ile kullandığı lokomotif uygulamamız KoopCep’i, ardından ise mobil cüzdan uygulamamız olan HEPi’yi müşterilerimizin kullanımına sunduk. Çıtayı daha da yukarı taşıyarak dijital servislerimizi finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren kuruluşların platformlarına açmaya başladık. Bunun ilk örneği banka entegrasyonu bacağında yer aldığımız Paycell dijital cüzdan projesi oldu. Geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık yeni şube açmak yerine yeni mobil uygulamalar sunduğumuz ve mevcut uygulamaları da yepyeni fonksiyonlar, deneyimler, kabiliyetlerle zenginleştirerek ilerlediğimiz bir dönemdeyiz”.

“ÜNİVERSİTELİYE İLK MOBİL KİMLİK. UNIPASS YAKINDA HİZMETTE”

Dijitalleşmenin her sektörde deneyimleri farklılaştırdığını ifade eden Ataman, yüksek öğrenim sektöründe fiziki öğrenci kimliklerinin yerini cep telefonu üzerinde yer alan dijital kimlik uygulamasının alacağı bir projeyi sonuçlandırmak üzere olduklarını söyledi. Ataman sözlerine şöyle devam etti, “Çok yakında ülkenin ilk dijital öğrenci kimliğini DAÜ’de kullanıma sunuyoruz. Bu projenin ülkede bir ilk olması nedeniyle hem banka hem de DAÜ bacağında çok heyecanlıyız. UniPass adını verdiğimiz mobil uygulama üzerinde güvenli bir şekilde öğrencinin kimlik bilgileri tutulacak, sınıf yoklaması ve mobil cüzdan ile alışveriş, fatura ödeme, para transferi ve daha birçok işlem yapılabilecek. Bir sonraki aşamada UniPass ulaşımda da kullanılabilecek”.

“OPTİMUM ve KOOP24’E YENİ YÜZ, YENİ ÖZELLİKLER GELİYOR”

Yılsonu itibarı ile tüm kartların yeni tip kartlar ile yenileceğini ve zenginleştirilmiş özellikler ile müşterilerine sunacaklarını ifade eden Ataman, “Tüm Koop24 banka kartlarımıza temassız özelliği geliyor. Ayrıca farklı müşteri gruplarına özel hazırlanmış yeni kredi kartlarımız da portföye ekleniyor. ATM ağımızda da ciddi bir genişleme sağlanmış olacak. Birçok ATM’mizi recycle özellikli, yani yatırılan parayı ödeme kabiliyetine sahip ATM’ler ile yeniliyoruz. Diğer taraftan, klasik pos cihazlarımızın yerini artık hayatımızın yer alanında gördüğümüz Android sistemli cihazlar alıyor. Bu kış ödeme sistemleri alanında müşterilerimizin birçok yeniliği göreceği bir dönem olacak” dedi.

ULUSLARARASI KATILIMLI KOOPERATİFÇİLİK PANELİ

Koopbank’ın Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve Uluslararası Kooperatif Bankacılığı Birliği (ICBA) üyesi olduğuna dikkat çeken Ataman, bu yılki kutlama etkinliklerinin bir parçası olarak 10 Eylül tarihinde Genel Müdürlük Konferans Salonunda Avrupa’dan ve Türkiye’den çok değerli konuşmacıların yer alacağı bir panel düzenleyeceklerini belirtti. Ataman, ‘Avrupa ve Kuzey Kıbrıs’tan örnekleriyle kooperatifçilik’ konusunun ele alınacağı panelde Kuzey Kıbrıs’tan ve yurtdışından gelen kooperatif kuruluşlarının değerli temsilcilerinin kendi ülkelerindeki deneyimlerini ve en iyi uygulamalarını uluslararası bir bakış açısından dinleyicilerle paylaşacağını kaydetti.

“KOOPERATİFLERİ REKABETE KARŞI KORUYORUZ”

Ataman, sorumluluklarından bir tanesinin kooperatifleri rekabete karşı güçlü kılma ve onlara tasarruf sağlama olduğuna dikkat çekerek, bu amaçla Koopbank’ın kendi müşterilerine sunduğu birçok bankacılık hizmetini servis bankacılığı platformu üzerinden kooperatiflerin kullanıma verdiklerini, bu dijital servisler üzerinden kooperatiflerin artık direkt kendi kullandıkları yazılımlar içinden fatura ödeme, kredi kartı tahsilatı, EÖS/EFT ve daha onlarca hizmeti kullanabilme imkânına kavuştuğunu söyledi.

“ANA GÖREVLERİMİZDEN BİRİ TARIM VE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ DESTEKLENMEK”

Genel Müdür Ataman, ana görevlerinden birinin tarım ve hayvancılığın desteklenmesi olduğuna dikkat çekerek bu alanda geleneksel olarak etkin ve eksiksiz bir hizmet verilmesi için büyük bir gayret içinde olduklarını belirtti. Kullandırılan kredilerin büyük kısmının Koopbank tarafından sağlandığı tarım ve hayvancılık sektörü hakkında da değerlendirmelerini aktaran Ataman, “Kabul etmek gerekir ki meşakkat içeren bu alanda, özellikle içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde çiftçi ve hayvancının ihtiyaç duyduğu krediye yüksek maliyetten ötürü erişmekte sıkıntı yaşadığı bir tablo var. Kurulduğumuz günden beri en önem verdiğimiz nokta ülkede üretimin, verimliliğin devamı için çiftçi ve hayvancının desteklenmesi oldu. Geleneksel faiz destekli ve sıfır faizli kredilerinin yanında bu sene traktör ve ekipmanı alımı için de uygun faiz oranları ile kredi paketleri sağlıyoruz. Üretime destek için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimizden herkes emin olabilir" şeklinde konuştu.

“ÇALIŞANLARIMIZ BANKAMIZIN EN ÖNEMLİ ZENGİNLİĞİDİR”

Tarihsel olarak her dönemde Koopbank’ın çalışanlarına büyük değer verdiğini ve onları her zaman bankanın birer zenginliği olarak gördüğünü vurgulayan Ataman, “son yedi senede banka kadrolarını azaltarak daha verimli, daha çevik ve tasarruflu bir yapıya kavuştuk. Yeni personel alımlarında ve terfi aşamasında artık tamamen yazılı ve sözlü sınav sistemiyle hem hakkaniyet çerçevesinde hem de nitelik bazında seçilmiş kişilere görev veriyoruz. Elde ettiğimiz finansal sonuçlarda, personel politikamızdaki bu radikal değişimler belirleyici oldu” şeklinde konuştu.

“HER ALANDA TOPLUMA HİZMET ETMEK MİSYONUMUZUN BİR PARÇASI”

Koopbank’ın her zaman toplumdan aldığını topluma verme anlayışıyla hareket eden bir banka olduğunu ifade eden Ataman, sadece ekonomik sonuçları olabilecek faaliyetlerde değil, hayata geçirdikleri eğitim, çevre, spor, kültür ve sanat alanlarındaki sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkeye değer katmaya devam ettiklerini belirtti. Ataman, özellikle spor kulüpleri olan Koop Spor ile her yaşta gence spor yapma imkânı tanıyan bir yapıyı barındırdıklarını ve ülke basketboluna çeşitli seviyelerde altı takım ile renk katarak büyük başarılara imza attıklarını belirtti.