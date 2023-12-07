Kişi başına düşen milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış

İstatistik Kurumu, “Kişi Başına Düşen Milli Gelir” 14 bin 648 Dolar (424 bin 792 TL) olarak açıklandı

İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla rakamlarını “düzelterek” yeniden yayımladı.

“Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi” olarak tanımlanan GSYH’de %13.3 reel büyüme kaydedildiği bildirildi. Revize öncesi rakam da aynı düzeydeydi. Bu doğrultuda, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) cari fiyatlarla 73 milyar 932 milyon 783 bin 330 TL olarak gerçekleşirken, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) rakamı da 74 milyar 087 milyon 082 bin 420 YL olarak düzeltildi.

Kurumun web sitesine göre, revize edilen bir diğer rakam da Fert Başına Gayri Safi Milli Hasıla (FBGSMH) oldu. Daha çok “Kişi Başına Düşen Milli Gelir” olarak bilinen bu rakam ABD doları cinsinden 14 bin 648 Dolar (424 bin 792 TL) olarak açıklandı. İstatistik Kurumu revize öncesinde milli geliri 14 bin 636 dolar olarak açıklarken, yeni rakam 12 dolar daha fazla oldu.

Açıklanan rakamlara göre, sabit fiyatlarla GSYH’daki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında 2022 yılında en yüksek büyüme %41.1 ile ticaret ve turizm sektöründe kaydedildi. Bunu sırayla %34.8 ile ithalat vergileri sektörü ve %25.9 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü takip etti.

