Kıbrıs Developments 3 yeni eşsiz konut projesini tanıttı ​

TERRA HILL, NEO TERRA ve AKIK House projeleri lansmanda büyük ilgi gördü. Harper Özbirim: “Kıbrıs’ın hak ettiği değerde projeler üretiyoruz”

Yaklaşık 40 yıldır Kuzey Kıbrıs emlak sektöründe yenilikçi ve öncü yaklaşımıyla, Alsancak bölgesi için standardı belirleyen çığır açıcı projeler geliştiren Kıbrıs Development’in geçtiğimiz günlerde 3 yeni imza projesini tanıttığı, “We Dance To Be Together” adı verilen lansman etkinliği büyük ilgi gördü. Terra Hill, Neo Terra ve AKIK House projelerinin tanıtıldığı etkinlik ilk olarak PERA - Sahne Sanatları Yüksekokulu (PERA) artistik direktörü Sevim Akpınar'ın “My Yellow Reverie” adlı koreografik eserine konukluk yaptı. Çalışma, Kıbrıs Development'in üç imza projesinin altında yatan hikayelerden ve bunların Akdeniz yaşamının güzelliğine yaptığı ana vurgudan ilham aldı.Kıbrıs Developments tarafından gerçekleştirilen lansmana katılan davetliler özel olarak hazırlanmış bir performans projesiyle karşılandı. Çalışma aynı zamanda koreografın çok katmanlı bir performans dili yaratma konusundaki özel ilgisini de ortaya çıkardı. Bu sayede konuklar, sürekli değişim gösteren fiziksel peyzajın dans, performans sanatı ve dijital senaryo arasında ilginç bir etkileşime izin verişinin tanıklığını yapmış oldular. Böylelikle koreografi, doğaya, rüyalara ve hikayelere, bir adalı perspektifinden yapılan belirli referanslarla uyarılan duyusal bir deneyimi tetiklemiş oldu.Ardından projelerin sunumunu yapan Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, yapmış oldukları projelerin büyük takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Duymaktan mutlu olduğumuz ama biraz da bizi düşündüren bir konudan bahsetmek istiyorum. Kıbrıs’ın üzerinde işler yaptığımızdan söyleniyor. Bize göre ise Kıbrıs, tarihi, doğası ve kültürü açısından çok değerli bir ada. Biz de Kıbrıs Developments olarak ona yakışan projeler yapmaya çalışıyoruz. Yani Kıbrıs’ın üzerinde işler değil, gururla Kıbrıs’ın hak ettiği, Kıbrıs’a yakışan işler yapıyoruz” dedi. Geniş bir ekiple çalıştığını, gerek proje gerekse etkinliklerde sınırları zorlayan konseptlerde tüm ekibin kendi sınırlarını zorladığını, bu nedenle kendisini şanslı hissettiğini belirterek teşekkür etti. Özbirim, Kıbrıs Developments’in yeni 3 imza projesinin lansmanına katılan tüm davetlilere de bu gece bu dansın parçası oldukları için teşekkür etti. Lansmanda sunulan ikramlar Kıbrıs Developments’in de iştiraklerinden olduğu Blueway Holding’in yakın zamanda hizmete açacağı restoranın şefleri tarafından hazırlandı.Kıbrıs Developments’in lüks villa projeleri arasındaki en yeni üyesi olan AKIK House, "Vadinin Mücevheri" sloganıyla tanıtıldı. Girne sıradağlarının eteklerinde yer alan bu özel proje, hem tasarımı hem de teknolojik donanımları ile dikkat çekiyor. Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, projenin adını aldığı akik taşının ilham verici hikayesinden esinlenerek tasarlandığını belirtti.900 metrekare kapalı alana sahip olan AKIK House, lüks yaşamı zirveye taşıyan özellikleriyle ön plana çıkıyor: 2 salon, 2 mutfak, 4 en-suit yatak odası, 1 master suit yatak odası, fitness stüdyosu, sauna, çamaşır odası ve 4 araçlık garajı ile eksiksiz bir yaşam alanı sunuyor.Konum avantajları arasında Girne şehir merkezine yakınlık, havaalanına 35 dakika mesafe ve plajlara 5 dakika erişim gibi özellikler bulunuyor. Restoranlar, hastaneler, eczaneler ve marketler de yürüme mesafesinde yer alıyor.Kıbrıs Developments açısından yeni bir dönemi simgeleyen NEO TERRA, şık ve sade bir yaşam sunuyor. NEO TERRA, hem yaşamak hem de yatırım yapmak isteyenler için ideal bir proje olarak öne çıkıyor. Toplamda 30 adet 1 yatak odalı daireden oluşan bu proje, açık plan oturma alanları, botanik bahçeler ve yüzme havuzu ile konforu ve estetiği bir araya getiriyor.Bu zamana kadar üst segmente yönelik olarak yüksek niteliklere projeler inşa eden Kıbrıs Developments, NEO TERRA ile orta segment ve orta segmente hitap edecek yatırımcı profiline yönelik bir proje modeli geliştirdi.Kıbrıs Developments’in yeni bir konseptimiz olarak hayat bulacak olan NEO TERRA konsepti bundan sonra farklı lokasyonlarda NEO TERRA markası ve mimarisi ile birlikte bir seri olarak yer almaya devam edecek.NEO TERRA, kullanıcılarına özel ödeme planları sunarak da dikkat çekiyor. İş Bankası işbirliği ile sunulan %0 faiz oranı imkanı, bu projeyi daha da cazip hale getiriyor.Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim, TERRA HILL projesini tanıtırken şunları söyledi: “TERRA HILL projesinin inşa edileceği alanda çekilen bir fotoğrafta sisli havanın etkisiyle dağın katmanlarının dağ ve denizin dansını düşündürmesi ile bir dans hikayesi yazdık. TERRA HILL logosunun oluşumunda da dağ ve denizin dansını yansıttık. Projenin arkasındaki dağların ve tepelerin renklerinden dokusundan ilham alınarak cepheler tasarlandı ve araziye benzer bir topografide yerleştirildi. Göz alıcı Kıbrıs dağlarına ve hemen altında yer alan cezbedici turkuaz rengine boyalı denize bakan birinci sınıf konutlardan oluşan davetkâr bir koleksiyon. Sadece 24 evden oluşan, sınırlı ve özel bir topluluğu oluşturan, nefis bir özel havuz ve ortak kullanımlı bar alanı etrafında bir araya gelen, özenle tasarlanmış binalar dizisi.Tüm daireler zemin kattan dahi Akdeniz manzarasına sahip. TERRA HILL projesi her birinde 8’er dairenin olduğu 3 bloktan oluşuyor. Zemin katlar kendi bahçe alanlarına sahipken, 1. katlar da çatı teraslarına sahip. En üst kattaki 3 daire penthouse, 2 tanesi 3 yatak odalı, 2 tane dublex 2+1, ortada ise bir tane 3+1 dublex konut modeli bulunuyor. Projede yüzme havuzu, spor salonu, bar ve ateş çukuru da yer alıyor.Projenin iki ana özelliğinden birincisi Akdeniz manzaraları. Tüm konutların deniz manzarası görmesi, bu manzaraların hem yaşam alanlarından hem balkonlardan hem de çatı teraslarından görülmesi oldukça değerli. İkinci öne çıkan özellik ise, bugüne kadar imal edeceğimiz en yüksek kalitedeki konut projesi olması. Proje için çok yüksek sınıfta malzemeler kullanıldı, özellikle mutfaklarda ve yatak odalarında ahşap işleri, banyolarda seçilen porselen ve seramikler, mobilyalar ve armatürler üst sınıf ürünlerdir. Dolap odalarında ve çalışma odalarında da üst düzey sofistike ürünler seçildi.Girne’nin eşsiz doğası ile iç içe olan TERRA HILL, Akdeniz’in büyüleyici manzaralarını gözler önüne seriyor. Yalnızca 24 konuttan oluşan bu özel topluluk, yüksek kaliteli malzemeler ve sofistike tasarım özellikleri ile lüks yaşamı bir adım öteye taşıyor.TERRA HILL, 2 ve 3 yatak odalı konutları, yüzme havuzu, spor salonu ve bar gibi sosyal alanları ile tam bir yaşam merkezi sunuyor. Panoramik Akdeniz manzarasına sahip tüm konutlar, açık teraslar ve özel bahçeler ile doğa ile uyumlu bir yaşam deneyimi sunuyor.Kıbrıs Developments’in yeni projeleri hakkında daha fazla bilgi ve satış detayları için www.kibrisdevelopments.com adresi ziyaret edilebilir.