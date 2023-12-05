Kasım ayı hayat pahalılığı yüzde 4.42

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde yüzde 13.03 ile haberleşmede… 593 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı

: KKTC İSTATİSTİK KURUMU 2015=100 TEMEL YILI TÜFE'DE 2023 KASIM AYINDA TÜFE'DE KAPSANAN EN AĞIRLIKLI 40 MADDENİN TÜKETİM AĞIRLIKLI ORTALAMA FİYATLARINDA BİR ÖNCEKİ AYA VE BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%) MAL VE HİZMETLER BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE BİR ÖNCEKİ YILIN DEĞİŞİM ORANLARI (%) AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%) 1 Benzin Kurşunsuz 95 Oktan 0,00 46,15 2 Gerçek Kira Ücreti 3,85 107,92 3 Tatil Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) 0,00 62,49 4 Otel Ücreti (Yatak Ücreti) (Çift Kişi) 3,14 129,66 5 Elektrik Faturası (0-250 KWH) 15,00 56,42 6 Özel Üniversite Ücreti (TC Uyruklu Öğrenci) 0,00 98,08 7 Cep Telefonu Görüşme Ücreti (Fatura-A GSM OPERATÖRÜ) 23,95 208,19 8 İkinci El Otomobil Hatcback Tipi - HB (Dört Kapılı) (Benzinli) 1,79 98,61 9 Elektrik Faturası (251-500 KWH) 15,00 56,41 10 Su Faturası (Belediye) 0,00 155,27 11 Ekmek Normal Ekmek (Dilimli veya Bütün) 14,49 65,86 12 Özel Üniversite Ücreti (Üçünçü Ülke Uyruklu Öğrenci) 3,64 95,60 13 Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-A) 4,33 114,83 14 Yurt Dışı Tur (Kültür Amaçlı-B) 4,33 93,72 15 Dizel (Eurodizel) 0,00 28,29 16 Otomobil (G MARKA-Benzinli) 4,33 178,36 17 Özel İlköğretim Ücreti 0,00 154,73 18 Kuzu Eti Pirzola 2,18 106,10 19 LPG Gazı Tüp Ücreti 10 Kg'lık Tüp (Ev Tüpü) 4,12 58,01 20 Dana Eti Kıyma 7,43 74,57 21 Hellim 0,00 43,18 22 Özel Üniversite Ücreti (KKTC Uyruklu Öğrenci) 0,00 115,13 23 Araba için Full Servis 0,00 118,01 24 Tavuk Temizlenmiş Bütün 0,00 54,86 25 Oturma Odası Takımı Modern (1 Üçlü, 4 Tane Tek Koltuk) 24,16 113,68 26 Süt Uzun Ömürlü 0,00 39,21 27 Kültürel Amaçlı Turlar (Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli) 23,03 99,01 28 Hastane Ameliyat Ücreti (Özel Hastane,Tek Kişilik Özel Oda) 1,80 83,92 29 Cep Telefonu (Akıllı) 1,90 41,05 30 Özel Lise Ücreti 0,00 159,26 31 Elektrik Faturası (501-750 KWH) 15,00 56,41 32 Su Damacana (Pet Şişe) 1,26 45,19 33 Sigara (Yabancı)( I MARKA) 9,80 69,70 34 Özel Ortaokul Ücreti 0,00 172,33 35 Yoğurt Kaymaklı (Plastik Kase) 5,74 60,09 36 Tavuk Dolma (Restoranda) 18,91 98,05 37 Gündelikçi Ücreti 0,00 88,21 38 Balık Izgara (Restoranda) 24,75 110,50 39 Sigara (Yabancı)( E MARKA) 10,42 76,67 40 Lastik Dış (Araç Yedek Parça) 0,00 80,25

İstatistik Kurumu kasım ayı hayat pahalılığını yüzde 4.42 olarak açıkladı.Buna göre, bir önceki yılın aralık ayına göre, yüzde 74.16 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81.99 değişim kaydedildi.KKTC İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde yüzde 13.03 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti.Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 11.87, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 10.43, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 8.67, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 6.55, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 6.41, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 6.11, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 4.91, sağlık ana grubunda yüzde 1.67, ulaştırma ana grubunda yüzde 1.49, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.45, eğitim ana grubunda yüzde 0.91 artış yaşandı.Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 593 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 61.25 kontakt lens numaralı, yüzde 55.48 kamera dijital ve yüzde 50.79 ile kanepe ve çekyat (çift kişilik) olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 44.04 patlıcan, yüzde 39.51 kabak ve yüzde 38.36 ile taze fasulye oldu.