Ekonomi, Cumhurbaşkanlığı'nda masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında, ülkenin seçkin ekonomi-finans uzmanları ve bürokratları ile bir araya gelinerek ulusal ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilmiştir.

Dünyadaki emtia fiyatlarındaki artışlar, akaryakıt fiyatlarındaki oynaklıklar, döviz kurlarındaki yükseliş ve negatif enflasyonist beklentiler ele alınmış, ülkemizdeki hayat pahalılığı, fiyat istikrarsızlığı, bütçe açığı ve nakit açığı sorununun giderilmesi için ortaya konan öneriler tartışılmış, dışsal şoklar üzerinde analizler yapılmıştır. KKTC ekonomisinin mevcut durumu ele alınarak iç ekonomik dinamikleri devreye koyarak ekonomik istikrarın yeniden sağlanması ve kapsayıcı büyümeye geçişin kolaylaştırılması için hükümete öneriler yapılması hususunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar inisiyatif üstlenmiştir.

Prof. Dr. Mustafa Tümer, Emekli Maliye Müsteşarı Ahmet Havutçu, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı, Emekli Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu, Akademisyen Finans Uzmanı Kaan Kutlay, Ekonomi Profesörü Vedat Yorucu, İktisatçı ve Banka Yöneticisi Bülent Berkay ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya’nın katıldığı toplantının rutin bir şekilde devam edeceği bildirildi.