Creditwest Bank Uluslararası Bilgi Güvenliği sertifikası aldı

Creditwest Bank, Uluslararası ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası aldı

Creditwest Bank, bilgi sistemleri faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi varlıkları ve bu varlıkları korumak amacıyla yürütülen süreçlerini ‘ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ tarafından onaylattı. Böylelikle Kıbrıs yerel bankalarında ISO/IEC 27001:2013 Sertifikası alan ilk banka ünvanını aldı.

Bu sertifika ile Creditwest Bank müşterilerinin ve paydaşlarının verileri, Creditwest Bank’ta gerçekleştirdikleri tüm iş süreçlerinin gizliliği , bütünlüğü ve erişilebilirliğinin güven altında olduğu, uluslararası bilgi güvenliği standardı tarafından onaylandı.

Creditwest Bank TÜRKAK tarafından akredite olan Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. belgelendirme firması tarafından denetlenerek 13.04.2022 tarihinde belge almaya hak kazandı. Böylelikle Creditwest Bank’ın ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistem Standatlarına uygunluğu yetkili denetim kuruluşu tarafından periyodik olarak denetlenecektir.

İlgili sertifikasyon süreci ve bu sertifikanın takdimi 27 Mayıs 2022, Cuma günü Gönyeli Concorde Otel’de basın toplantısı ile gerçekleşti.

Toplantıda Altınbaş Holdıng Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sofu Altınbaş, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nusret Altınbaş, Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Haluk Levent Ünal, Creditwest Bank Genel Müdürü Sayın Mazher Zaheer, Bilgi Sistemleri Müdürü Sayın Bora Tüccaroğlu, Uitsec İnternational Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fatih Şahin Gülay ve Proks Kurucu Ortağı ve Belgelendirme Müdürü Sayın Özlem Kurucu birer konuşma yaptı.

BORA TÜCCAROĞLU: TÜM BANKACILIK İŞLEMLERİ BULUNDUĞUNUZ YERDEN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİYOR

Tüccaroğlu, pandeminin de etkisiyle tüm dünyada dijital bankacılık alanında hızlı bir gelişim ve dönüşüm gerçekleştiğini bu gelişmelere paralel olarak Creditwest Bank’ın dijital alanda gerçekleştirdiği projelerle KKTC özelinde bir çok ilki başardığını, kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu uygulamalara yeni özellikler ekleyerek nerdeyse tüm bankacılık işlemlerini cep telefonlarımız ve bilgisayarlarımız aracılığı ile artık gerçekleştiğini vurguladı.

Creditwest Bank olarak bu hızlı dönüşümde bilginin güvenliğini sağlamak, bilginin bütünlüğünü korumak ve erişebilirliğini kontrol altında tutmak için teknolojik alt yapı yatırımılarına ağırlık verdiklerini kesintisiz, hızlı, güvenilir yapılar kurarken bu yapıların konusunda uzman ekipler ile var olabileceği bilinci ile insan kaynaklarını da sürekli geliştirdiğini belirtti.

Tüccaroğlu Creditwest Bank olarak asıl önemli olanın uluslararası kabul görmüş teknolojik süreçleri yürütecek bir alt yapı oluşturulması olduğu bilinciyle; virüs saldırısı, yetkisiz kullanım, hırsızlık, yangın, terörizim vs gibi risk ve güvenlik ihlallerine karşı oluşturdukları tüm süreçleri uluslararası bir standart olan ISO/IEC 27001:2013, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uyumlu hale getirmek olduğunu vurguladı.

ÖZLEM KURUCU: TÜM DÜNYADA “ISO/IEC 27001 BILGI GÜVENLIĞI YÖNETIM SISTEMI STANDARDI” KULLANILIYOR

Proks Kurucu Ortağı ve Belgelendirme Müdürü Sayın Özlem Kurucu, Yönetim sistemleri alanında hizmet vermek amacıyla 2001 yılında kurulan Proks Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin, 2014 yılında TÜRKAK akreditasyon sürecini tamamlayarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 ve ISO/IEC 27001 sistem belgelerini vermeye hak kazandığını. 2020 yılında akreditasyon kapsamlarına ISO 45001 ve ISO 50001, 2021 yılında ISO/IEC 27701 eklediklerini belirtti. Özlem Kurucu, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin temel amacının hassas bilginin korunması olduğunu ve bu amaçla tüm dünyada “ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı” kullanıldığını ekledi.

Creditwest Bank’ın aylar öncesinde tüm bu kazanımları elde etmek adına UITSEC firmasının da desteği ile yola çıktığını, tüm hazırlık süresince Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulamak adına yüksek ilgi ve heyecanla çalışmalarını gerçekleştirerek Proks Belgelendirme tarafından sertifikasyon sürecini tamamladığını belirtti.

Özlem Kurucu, Creditwest Bank birimlerinden özellikle Bilgi Sistemleri, Proje Yönetimi ve Sistem Destek, İnsan Kaynakları ve İdari İşler birimlerinin gösterdikleri destek, konuya hakimiyet ve sahiplenişleri ve işlerindeki olgunluk seviyeleri bulunduğunu başta bu birimler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

ŞAHİN GÜLAY: KURUMSAL VE KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI HUSUSUNDA YAPILAN TÜM ÇALIŞMALARI SOSYAL SORUMLULUK PROJESI OLARAK GÖRÜYORUZ

Uitsec İnternational Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şahin Gülay, kurumsal ve kişisel verilerin korunması hususunda yapılan tüm çalışmaları sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini, KKTC’de bir ilki paylaşan Creditwest Bank ailesi ile birlikte bu gururu yaşamanın kendisi ve kurumu için çok keyifli olduğunu ekledi.

MAZHER ZAHEER: ALDIĞIMIZ SERTİFİKA BANKAMIZ VE KIBRIS İÇİN BİR GURUR KAYNAĞIDIR

Bu sertifikasyon süreci ile ilgili çok heyecanlı olduğunu söyleyen CreditwestBank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Creditwest Bank’ın yaşayan bir varlık olduğunu ve her gün yeni umutlar ile güne başladıklarını belirterek bugün alınan ISO/IEC 27001 sertifikasının sadece banka için değil Kıbrıs için de bir gurur olduğunu söyledi.

Creditwest Bank’ın Yönetim Kurulunın onayı ile 6 ay süren sertifikasyon sürecinde ilk olarak konusunda deneyimli çalışanlarından oluşan bir BGYS(Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ekibi oluşturduklarını, danışman firma olan Uitsec International firması ile eğitim, işleyiş, envanter, risk ve iş akış süreçlerinin analiz çalışmaları tamamlanarak tüm aşamaları dokümante ettüklerini ve belgelenme talebi için başvuru işleminin başarı ile tamamlandığını ekledi.

Zaheer, Dünya standartlarında bankacılık hizmeti sunduklarının belgelendiği bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlara ve her konuda kendilerine destek veren Yönetim Kurulu’na da ayrıca teşekkür etti.

HALUK LEVENT ÜNAL: ALDIĞI SERTİFİKA İLE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA RAKİPLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Creditwest Bank Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Levent Ünal, çağımızın bilgi çağı olduğunu, bilginin en önemli servet olarak bankacılık sektöründe korunmasının önem teşkil ettiğini belirtti. Ünal, dünyanın dijitalleştiğini, bankacılığın ise neredeyse tamamen dijitalleşmeye doğru gittiğini de ekledi.

Creditwest Bank’ın bu dijital dünyada bilgi güvenliği gibi en önemli hazineyi rakiplerinin de önüne geçerek tamamen müşterilerin güvenlik ihtiyacını karşılayacak şekilde “ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı” sertifikasyon süreci ile tescillediğini söyledi.

NUSRET ALTINBAŞ: DİĞER ULUSLARARASI SERTİFİKASYON SÜREÇLERİNE DAHİL OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

Sertifikasyon süreçlerinin elbette önemli olduğunu fakat en önemli unsurun sürdürülebilirlik konusu olduğunu belirten Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Altınbaş, Creditwest Bank finans kuruluşu olarak iş süreçlerimizi geliştirecek dünya standartlarındaki diğer sertifika programlarına da dahil olacağını söyledi.

Nusret Altınbaş, Creditwest Bank’ın sektörde öncü ve lider finans kuruluğu olmanın tüm gereğini yerine getirmek için çalışmaya bundan sonra da devam edeceğinin garantisini verdi.

Halkımızın tüm birikimlerini güvenerek bankamıza getirdiğini ve bize düşen bu sorumlulukla halkımızın birikimlerinin sağlam ve güvende olduğunu bu süreçler ile uluslararası alanda onaylandığının da altını çizdi. Nusret Altınbaş, bu süreçte emeği geçen tüm Creditwest Bank çalışanlarına teşekkür etti.

SOFU ALTINBAŞ: IŞINE HAKIM, ODAKLI ÇALIŞAN, EKIBINE GÜVENEN BIR YÖNETIM VAR ISE BAŞARI KAÇINILMAZDIR.

Kuzey Kıbrbıs’ta bankacılık sektörünün en zorlu olduğu dönemleri olan 1993 Kasım ayında Creditwest Bank’ın hizmete başladığını hatırlatan Altınbaş Holdıng Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sofu Altınbaş, ‘Bu zor süreç bize gösterdi ki; işine hakim, odaklı çalışan, ekibine güvenen bir yönetim var ise başarı mümkündür.’ diyerek, bugün Creditwest Bank’ın Kuzey Kıbrıs’ın özel bankalar içerisinde aktif büyüklük ve karlılık açısında birinci sırada olduğunu belirtti. Bugün Creditwest Bank’ın dünyada var olan teknolojileri ve altyapıları Kıbrıs’a getirererk teknolojide öncü banka ünvanına sahip olduğunun da altını çizdi.