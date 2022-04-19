Çiğ süt fiyatları yeniden düzenlendi

Hauvancılık sektöründe hammadeye gelen zamlar sonrasında SÜTEK çiğ süt fiyatlarını yeniden düzenledi.
SÜTEK Yönetim Kurulu'nun 15 Nisan 2022 tarihinde almış olduğu 43 No'lu karar doğrultusunda çiğ süt fiyatları aşağıdaki gibidir;
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