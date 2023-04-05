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Brent petrolün varil fiyatı $85.30dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $85.30dolar
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Güne $85,40 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:42 itibarıyla %0,02 artışla $85,30'dan işlem görüyor. Dün en düşük $83,80, en yüksek $86,23 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $85,28 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 20.03.2023 tarihinde $70,09 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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