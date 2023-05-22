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Brent petrolün varil fiyatı $74,84 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $74,84 dolar
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Güne $75,77 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:09 itibarıyla %1,24 azalışla $74,82'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,07, en yüksek $77,49 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,76 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 04.05.2023 tarihinde $71,50 ile son bir ayın en düşük, 25.04.2023 tarihinde ise $83,13 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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