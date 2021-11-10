Bankaların dolar karlılığında büyük artış

KKTC Merkez Bankası verilerine göre bankaların dolar bazındaki 8 aylık kârlılığı 2020’ye göre %88.5 oranında arttı



KKTC bankacılık sektörünün Aralık 2018 sonu ile Ekim 2019 sonundaki kâr-zarar tablosu karşılaştırmasında Türk Lirası cinsinden verilerde ciddi oranlarda artışlar olduğu görülürken, ABD Doları üzerinden yapılan hesaplamada aynı verilerin oldukça düştüğü dikkati çekiyor.

KKTC Merkez Bankası verilerinden derlediğimiz bilgilere göre, Ağustos 2020 sonu itibarıyla bankacılık sektörünün 8 aylık net kârlılığı TL olarak 878 milyon 333 bin seviyesinde, dolar olarak ise 106 milyon 780 bin seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde TL’de 407 milyon 111 bin TL ve dolarda 55 milyon 536 bin dolar düzeyinde saptanmıştı.

Bankacılık sektörü verileri 2021’deki 8 aylık TL kârlılık oranının 2020’ye kıyasla %115.75 oranında arttığını gösterirken, dolar bazındaki kârlılığın %88.50 düzeyinde arttığına işaret ediyor.

KÂRLILIK 2019’A KIYASLA %12.98 AZALDI

STANDARD Kıbrıs’ın derlediği sektör verilerine göre 2021’deki kârlılık toplamı TL bazında 2019 yılı kârlılığından %25.1 oranında daha fazla olmasına rağmen dolar bazında %12.98 oranında daha düşük kaldı.

2019’da Ocak-Ağustos kârlılığı TL bazında 702 milyon 130 bin düzeyinde, dolar bazında kârlılık ise 120 milyon 306 bin düzeyinde gerçekleşmişti.

Dolar bazında kârlılık miktarları KKTC Merkez Bankası’nın ilgili yılların Ağustos sonu dolar kurları kullanılarak hesaplandı.

Bankacılık çevreleri Türk Lirası’nın istikrarsız değişiminin sektörün dolar bazındaki kârlılığını aşağıya çektiğine işaret ederken, bu yıl doların TL karşısında %20’yi aşan oranda değer kazandığını, yıl sonuna kadar TL’deki kayıpların daha da derinleşmesinden endişe duyduklarını belirtiyor.

Yılın son çeyreğinde TL’nin değer kaybının hızlandığını hatırlatan bankacılık çevreleri, TL’deki değer kaybının sürmesi halinde bu kötü gidişin sektörün dolar bazındaki kârlılığını süpüreceğine dikkati çekiyor.



