Ay Park Plaza görkemli bir açılışla hizmete girdi

Lefkoşa’ya iş ve yaşam alanında yeni bir soluk getirecek olanDereboyu’nda hizmete açıldı.11 Ekim Cuma günü gerçekleşenaçılışı, Lefkoşa’da iş ve yaşam alanlarında yeni bir dönemin başladığının habercisi oldu. Modern mimarisi ve merkezi konumuyla dikkat çeken Ay Park Plaza, iş dünyasının önemli isimlerini ve yerel yönetim temsilcilerini bir araya getirdi.Açılış töreninde konuşma yapan, Ay Park Plaza'nın hayata geçmesinde emeği geçen başta Tahir Topal, Murat Murat, KAM-TEK Ltd., kendi ailesi ile birlikte projeye destek veren herkese teşekkürlerini iletti.Erciyas, her kesimden, her yaştan insanın buraya gelip keyifle vakit geçirebilecekleri bir yer düşünülerek projelerini hayata geçirdiklerini dile getirerek sözlerini “Sizler bugün burada olmasaydınız, bizler de burada olmazdık“ diyerek tamamladı.Ardından sözü alan, Böyle nezih bir yatırımı, böylesine nezih bir bölgeye kazandırdıkları için başta Topal Ailesi’ne ve çok kıymetli iş ortaklarına Lefkoşa Türk Belediyesi olarak teşekkürlerini dile getirdi. Harmancı: “Çok uzun zamandır aslında bölgede eşsiz bir üst yapı hazırlamak için çok önemli yatırımları alt yapılarla desteklemeye gayret ediyoruz. Bu alt yapılardan sonra da bu kıymetli projeleri burada görmek ve sadece buraya getirdikleri markalarla ve onların değerleriyle değil aynı zamanda caddede sosyal hayatı geliştirici bir projeyle karşımıza çıkmaları çok önemli ve kıymetliydi. Bundan 15 yıl önce daha ziyade servis sektörü olan cadde şimdi perakente ve toptanın kalbi olarak gelişiyor. Bu da tam arzu ettiğimiz gibi bir değişim ve dönüşümdür.” Harmancı konuşmasında, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bölgeyi servisle destekleyeceklerini ve bu bölgenin cazibesini arttıracaklarını da vurguladı.Ay Park Plaza, şehrin iş dünyasına katkı sağlamakla kalmayacak, alışveriş alanları ve sosyal yaşam merkezleriyle Lefkoşa halkının günlük yaşamına da değer katacak. Plaza, açılış anından itibaren büyük bir ilgi gördü ve bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.