Araç devirleri için çevirimiçi (online) randevu portalı hizmete giriyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir işlemleri için çevirimiçi (online) randevu portalı hizmete giriyor.

Trafik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, araç devirleri için randevu almak isteyenler, https://arackayit.trafikdairesi.gov.ct.tr adresi üzerinden bu hizmetlerden yararlanabilecek.

Araç devri ile ilgili işlem yapmak isteyenler, sayfadaki “Randevu detayları” bölümüne gerekli bilgileri girdikten sonra sayfanın alt tarafındaki “Randevu Takvimi”nden uygun olan gün ve saatlerde randevu alabilecek.

Online randevu sisteminde “Randevu detayları”na girilen araç plakası ile ilgili işlem yapılacağı belirtilirken, randevular haftalık bazda, Cumartesi günü itibarıyla verilecek.

