Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha

Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt ürünlerinde indirime gitme kararı aldığı bildirildi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, benzin ürünlerinden litrede 35 kuruş, Eurodizel’de 1 lira 59 kuruş, gazyağında ise 2 lira 70 kuruş litre başına indirime gidilecek.
Akaryakıt Türü Eski fiyat(TL/Lt) Yeni fiyat(TL/Lt)
98 oktan benzin 20.92 20,57
95 oktan benzin 20,61 20,26
Eurodizel 21,27 19,68
Gazyağı 22,09 19,39
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