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Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha

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Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha
Bakanlar Kurulu’nun akaryakıt ürünlerinde indirime gitme kararı aldığı bildirildi.
Bu gece yarısından  itibaren geçerli olacak yeni fiyatlara göre, benzin ürünlerinden litrede 35 kuruş, Eurodizel’de 1 lira 59 kuruş, gazyağında ise 2 lira 70 kuruş litre başına indirime gidilecek.
 
Akaryakıt Türü Eski fiyat(TL/Lt) Yeni fiyat(TL/Lt)
98 oktan benzin 20.92                   20,57
95 oktan benzin 20,61                   20,26
Eurodizel             21,27                     19,68
Gazyağı                22,09                     19,39
 
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