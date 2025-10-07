Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca İstanbul'da düzenlenen Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na (EVF 2025) katıldı.

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak konuşma yaptığı fuar, kamu, özel, akademi ve sivil toplumun önde gelen temsilcilerini bir araya getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Enerji konusunda belki de Dünya’nın en önemli buluşmalarından biri olan etkinlikte yer almak, şahsım, hükümetimiz ve devletimiz adına çok yararlı” dedi.

Enerji sektöründen uzmanlar ve bu sektörün önemli isimleriyle çeşitli temaslarda bulunduğunu belirten Amcaoğlu, “Ülkemiz için neler yapılabileceği ve neler yapılamayacağı konusunda son derece yararlı fikirler dinledik, kendi sıkıntılarımızı aktardık. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir arada olmak ve sohbet etmek de elbette bizim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.