Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, bugün Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Gebele'de düzenlenen TDT 12. Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

- Türk dünyasında birlik vurgusu

Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 2022'de TDT'ye katılımının Türk dünyasının birliğini kuvvetlendirdiğinin altını çizerek Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı haksız izolasyonların kaldırılması ve haklarının tanınmasının, ortak sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Müşterek coğrafyanın istikrarı için vazgeçilmez öneme sahip olan Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için de önemli mesafe katedildiğini belirten Fidan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın 8 Ağustos'ta ABD'nin başkenti Washington'da imzaladıkları Ortak Bildiri'yi memnuniyetle karşıladıklarını yineledi.

Fidan, yakalanan ivmeyle bölgede yeni ulaştırma ve haberleşme hatlarının açılmasının, tarihi İpek Yolu güzergahının canlandırılması çabalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Türk dünyasının artık bölgesel dengeleri şekillendiren asli bir aktör olması gerektiğini vurgulayan Fidan, TDT'nin en büyük gücünün, üyeler arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğinin giderek derinleşmesi olduğunu belirtti.

Fidan, bölgesel ve küresel sınamalar karşısında daha sık bir araya gelerek Türk dünyasının nerede konumlanması gerektiğini ve hangi ortak adımların atılacağını zamanlıca istişare etmeleri gerektiğine değinerek TDT 12. Zirvesi'nin ana teması olan "bölgesel barış ve güvenliğin", ortak coğrafyanın geleceği açısından en temel öncelik olduğuna işaret etti.

Kalıcı barış ve uzun vadeli istikrarın ancak teşkilat üyeleri arasındaki sürekli eşgüdüm ve ortaklığın güçlendirilmesiyle gerçekleşeceğine dikkati çeken Fidan, bu hedefe ulaşabilmenin yolunun, jeopolitik konularda uyum içinde hareket etmekten, uluslararası platformlarda eşgüdüm ve işbirliğini güçlendirmekten ve kritik konularda dünyaya tek sesle hitap edebilmekten geçtiğini kaydetti.

- Gazze'de ateşkes mesajı

Gazze'de yaşanan soykırımın, herkesin vicdanını yaraladığını vurgulayan Fidan, kalıcı ateşkesin sağlanması, insani yardımların engelsiz erişimi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin desteklenmesine büyük önem atfettiklerini ifade ederek, bu doğrultuda yakalanan tarihi fırsattan istifade edilip Suriye halkının ekonomik kalkınma yolunda desteklenmesinin elzem olduğunu kaydetti.

Bakan Fidan, bu yolda, ülkenin bölünmesine dönük girişimlerin önünün alınması ve kapsayıcı bir siyasi sürecin tesis edilmesi için çabalamayı sürdüreceklerini dile getirdi.