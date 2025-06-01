Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nin 2025-2026 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı” yoğun katılımla gerçekleştirildi. Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi olmak üzere üç merkezde gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde burslu eğitim ve kayıt hakkı elde etmek için ter döktü. Sınav sonucunda 20’si Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere toplam 120 öğrenci burs kazandı.

120 öğrenci burs kazandı

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılında Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim almak isteyen öğrencilerin katıldığı sınavda; 20 öğrenci Dr. Suat Günsel Bursu’na hak kazandı. Ayrıca 11 öğrenci “Tam Eğitim Bursu”, 38 öğrenci “Yarım Eğitim Bursu” ve 51 öğrenci “Çeyrek Eğitim Bursu” almaya hak kazandı. Sınav sonucunda burs hakkı kazanan tüm öğrenciler lise sona kadar, 7 yıl boyunca kendilerine verilen eğitim bursundan yararlanabilecekler.

Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrenci sayısı 251’e ulaştı!

Sınav sonucunda, Dr. Suat Günsel Bursu kazanan 20 öğrenci, 7 yıllık eğitim süreleri boyunca hiçbir okul ücreti ödemeden ve her öğretim yılı içerisinde 9 ay boyunca harçlık alarak eğitimlerine devam edecek. Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in vizyonuyla, eğitime eşit erişimi desteklemek ve başarılı gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yanlarında olmak amacıyla başlatılan Dr. Suat Günsel Bursu’ndan son 10 yılda 251 genç yararlandı. Ortaöğretimlerini Yakın Doğu Kolej’nde tamamlayan bu gençler, dünyanın önde gelen üniversitelerinden kabul alarak eğitimlerini tamamladı. Bir kısmı ise eğitim hayatlarını sürdürüyor.

Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrenciler için son kayıt tarihi 13 Haziran!

Dr. Suat Günsel Bursu kazanan öğrencilerin, 13 Haziran Cuma 2025 tarihi saat 16:00’a kadar; Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor. Kayıt için gereken belgeler ve burs kazanan öğrencilere dair detaylı bilgilere ise www.nec.k12.tr adresinden ulaşmak mümkün.

Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap: “Burs kazanan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Eğitim yolculuklarında daima yanlarında olacağız.”

Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için düzenlenen Burs Sıralama ve Giriş Sınavı’na gösterilen yoğun katılımın, kaliteli eğitime duyulan güvenin göstergesi olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Her yıl daha fazla gencimizin başarılarına tanıklık etmek bizleri hem gururlandırıyor hem de geleceğe dair umutlarımızı pekiştiriyor” dedi.

İlk kez 2005-2006 eğitim döneminde vermeye başladıkları Dr. Suat Günsel Bursu’nu bu yıl 20 öğrencinin kazandığın söyleyen Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Dr. Suat Günsel Bursu, yalnızca akademik başarıyı ödüllendiren değil, aynı zamanda eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen özel bir burs programıdır. 7 yıl süresince eğitim ücretlerinin tamamı karşılanan ve aylık harçlık desteği sunulan bu bursla bugüne kadar 251 gencimiz, Yakın Doğu Koleji çatısı altında ortaöğretimlerini tamamlayarak dünyanın saygın üniversitelerine uzanan bir başarı yolculuğuna adım attı” ifadesini kullandı.

“Her çocuğun hayallerine ulaşabileceği bir eğitim ortamı yaratmak için durmaksızın çalışmayı sürdürüyoruz” diyen Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, “Burs kazanan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Onların bireysel gelişimlerini destekleyecek, özgüvenlerini pekiştirecek eğitim yolculuğunda daima yanlarında olacağız” dedi.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER

DR. SUAT GÜNSEL EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:

Azra Yıkılmaz

Aron İzzet Knox

Hatice Kübra Aslan

Maya Küçükakçalı

Çınar Tüzünkan

Ulaş Baydar

Azra Dinç

Arif Nezif Tekyaprak

Kaan Arıcı

Lara Meral Akalpler

Müsteyde Tülek

Almila Karakaş

Özüm Peren Gündoğmuş

Mert Okyanus Yörük

Ali Cemil Palavan

Duru Berbercioğlu

Salih İsmayilov

Andaç Akbulut

Ömer Talha Çınar

Önel Alp Kana

TAM EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:

Miraç İli

Robert Atilan Knox

Hüseyin Müezzin

Eylül Nida Özer

Alı Soydan

Ege Erden

Ege Kaşot

Lara Bayram

Mehmet Salih Yıldırır

Mehmet Dereci Beşok

Havva Tomruk

YARIM EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:

Cemal Bent

Armin Güçeri

Bilal Tabancaoğlu

Başak Irkad

Naz Eminöz

Mürüde Derin Aksoy

Çınar Sabri Kodalak

Aybars Güney

Loya Eylül Karahan

İlker Selçuklar

Erman Doruk Uslu

Elif Ekin Arslan

Halil Balkaya

Alya Gönül Dokuz

Pera Kürşad

Gülay Üzen

Niyazi Akçin

Sahil Baysalhan

Işık Doğmaz

Nisa Nur Öner

İbrahim Erişken

Arel Bulancak

Karan Arabacıoğlu

Marvin Benar

Beril Mira Dağlıoğlu

Ekin Dikmen

Güner Hoca

Meryem Gümüşsoy

Çinar Akşit

Ertunç Menteş

Aren Kocayiğit

Eray Seylani

Nisa Nur Akin

Aren Hasan Güllüelli

Meryem Ada Vurman

Lemis Leyla Keklik

Mustafa Özboltaşlı

Ece Kalyoncu

ÇEYREK EĞİTİM BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:

Erdinç Ünüvar

Alya Toker

Kuzey Kaymakamtorunları

Hüseyin Avcısoyu

Aren Çerkez

Aren Ulaş

Karen Kahvecisoy

Kemal James Newman

Hüseyin Çaklıoğlu

Ayşe Mira Dereboylu

Kaan Günfer

Hayriye Şerif Güneş

Nira Güzelgöz

Müzeyyen Cihangiroğlu

Muhammed Alpin Samsama

Volkan Örtunç

Peren Özgürlü

Hasan Günsel

Ayşegül Aksan

Dilayla Habeş

Eylül Solelgil

Dalya Öztürk

Emir Özdemir

Arda Demir

Elçin Özgülsever

Asmin Eren

Nil Kozansoy

Melin Akçın

Ayşe Gökhan

Melin Karamanlı

Kaya Karaoğlan

Simay Kababıyık

İlke Ülcay Yanaroğlu

Ada Konucu

Necmettin Berk Kayar

Fikri Özer

Defne Çağış

Asıl Karahüseyin

Yağmur Hüral

Gül Abiş

Melin Kunt

Ahmet Dal

Alisya Özgüler

Emin Çizenel

Melisa Yıldız

Belis Asilzade

Alı Dirikli

İnci Büyük

Çetin Kingsleigh Gül

Doğay Sonay

Mustafa Hasan Nerkis

KAYIT HAKKI ELDE EDEN ÖĞRENCİLER: