Rize'nin İkizdere ilçesi yakınlarında sivil bir uçağın düşmesi üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 12 saat sonra sonuç verdi. Sivrihisar’dan kalkan ve Rize-Artvin Havalimanı’na gitmekte olan uçağın enkazına Kaçkar Dağları’nın zirve hattında ulaşıldı. Uçakta bulunan iki kişiden biri olan yolcu Hicran Kaya sağ olarak kurtarılırken, pilot Mehmet Demirci'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, arama kurtarma ekiplerinin yoğun sis ve kar yağışı altında yürüttüğü çalışmalar sonucunda sabah saat 06.24'te enkaza ulaşıldığını açıkladı. 12 saat süren zorlu tırmanışın ardından ulaşılan enkaz bölgesinde, JAK ve İDAK ekipleri tarafından sağ bulunan Hicran Kaya'nın güvenliği sağlandı. Pilotun ise olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

AFAD’ın aktardığına göre, ihbarın alınmasıyla birlikte Bayburt, Rize ve Erzurum’dan 12 araç, 2 dron, 52 personel; Milli Savunma Bakanlığı’ndan gece görüş kabiliyetine sahip 2 helikopter ve bir kurtarma helikopteri; Jandarma’dan keşif uçakları; Emniyet Genel Müdürlüğü’nden İHA’lar ve çeşitli arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, kazada yaşamını yitiren pilota rahmet, kurtarılan yolcuya ise acil şifalar diledi. Yerlikaya, arama çalışmalarına katılan tüm ekipleri tebrik ederek teşekkür etti.

Yoğun yağış, sis ve zor arazi şartlarına rağmen yürütülen bu operasyonla birlikte hayatta kalan yolcuya ulaşılmış olması, ekiplerin fedakârca mücadelesini gözler önüne serdi. Uçağın düştüğü noktanın, Kaçkarlar’ın en zorlu bölgelerinden biri olduğu ve ulaşımın karadan sağlanabildiği bildirildi.