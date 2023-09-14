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İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat

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Polis Instagram ve sosyal medyadaki sahte cep telefonu çekilişlerine karşı uyardı.

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İnstagram ve Sosyal Medya'daki Sahte Çekilişlere Dikkat
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Basın Subaylığından yapılan açıklamada, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında, bazı kötü niyetli kullanıcılar tarafından açılan sahte hesaplarla, çeşitli senaryolar üretilerek dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı kaydedildi.
Son olarak Instagram kullanıcısı “Tekbir İletişim” tarafından, cep telefonu ödüllü bir çekiliş düzenlenerek dolandırıcılık yapıldığı belirtilen açıklamada, Instagram kullanıcısı bir şahıstan 182 bin 822 TL paranın sahtekarlıkla temin edildiği kaydedildi.
Halkın benzer mağduriyetleri yaşamaması adına, internet üzerinden veya sosyal medya platformlarından alışveriş yapacaklar dikkatli olmaya ve ürünlerin fiziki varlıklarını görmeden para havale etmeme çağrısı yapıldı.
 
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