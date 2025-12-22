Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Değirmenlik-Girne dağ yolundaki bir bölümü bugün 12.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, Değirmenlik-Girne dağ yolunda devam eden yol çalışması kapsamında yapılacak patlamalar nedeniyle Arapköy yakınlarında kapatılacak yol, 13.00’te tamamlanması planlanan çalışmanın ardından açılacak.

Açıklamada, bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.