İtalya'da hükümet komitesi, milyarlarca euroluk Sicilya köprüsü projesini onayladı.

Bakanlığa göre köprü, dünyanın en uzun asma köprüsü olacak.

Sicilya'yı anakaraya bağlayacak 3.6 kilometrelik köprünün inşası, İtalya'nın yoksul güneyinin kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla 1960'ların sonlarından bu yana konuşuluyor.



Başbakan Giorgia Meloni'nin sağcı hükümeti bunu bir öncelik haline getirdi ve önümüzdeki 10 yıl içinde köprü ve çevresindeki tesisler için 13.5 milyar euro ayırdı.



Bakanlıklararası Ekonomik Planlama ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi'nin toplantısında kararın onaylandığı duyuruldu.

CNN International'ın bildirdiğine göre Messina Boğazı Köprüsü Projesi, uluslararası bir ihalenin ardından Eurolink konsorsiyumuna verilmişti. Projeyi yürüten Messina Strait Company'ye göre, hükümet komitesinin onayı, arkeolojik ve jeolojik araştırmalar da dahil olmak üzere ön çalışmaların başlamasına izin verecek. Arazi kamulaştırmalarına da izin verilecek.