Vekil porno izliyor iddiası ortalığı karıştırdı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisinden bir milletvekilinin, meclisteki oturum sırasında porno izlediği iddia edildi. Olayla ilgili görgü tanıklarının ortaya çıkmasıyla soruşturma başlatıldı







İngiltere’de alt meclis olan Avam Kamarası’nda iktidardaki Muhafazakar Parti’den bir milletvekilinin, meclisteki oturum sırasında porno izlediği iddiası kriz çıkardı.

İngiltere’yi karıştıran iddianın ortaya atılmasının ardından, Muhafazakar Parti içerisinde soruşturma başlatıldı.

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May’in de dahil olduğu, kadın milletvekillerinin katıldığı bir oturumda meydana gelen olay sonrası İngiltere karıştı. Milletvekilinin adı açıklanmazken, iddialar o sırada salonda olduğu belirtilen kişiler tarafından da doğrulandı. Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, “Chris Heaton-Harris bu konuyu araştırıyor. Bu davranış kesinlikle kabul edilemez. Gereği en kısa sürede yapılacaktır.’ ifadeleri kullanıldı.

Kuzey İrlanda Bakanı Conor Burns, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye yaptığı açıklamada, olayın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan ve o anlarda mecliste bulunan bir kişi, Yaklaşık 14 milletvekili bu duruma şahit. Hatta biri gözyaşlarına boğuldu. Umarım bir an önce onu bulurlar ve partiden atarlar.” dedi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Brandan Clarke-Smith ise iddiaların gerçek olmasının zor olduğunu çünkü Avam Kamarası’nda telefonun bile çekmediğini söyledi. Smith, ‘Ancak yine de biri bunu yaptıysa, sonuçlarına katlanmalıdır.” dedi.

Daha önce de Muhafazakar bir milletvekili, 2008 yılında Staffordshire'daki bir evde 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulunmuştu.

