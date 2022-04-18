Savaşın Ukrayna'ya maliyeti 500 milyar Euro

Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Rusya’nın saldırılarının Ukrayna için faturasının 500 milyar Euro seviyelerinde olduğu açıklandı.

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ekonomik boyutları ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı.

Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) tarafından yapılan çalışmada, savaşın Ukrayna için ortaya çıkardığı mali faturanın halihazırda 500 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi.

Ekonomik Politika Araştırmaları Merkezi'ndeki (CEPR) analistler, durumu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall Planı'ndan 1990'larda Almanya'nın Afganistan ve Irak'a yardım etmek için 2000'lerde yeniden birleşmesine kadar yeniden yapılanma çabalarıyla karşılaştırdı.

Analizlerin sonrasında geçici olarak Ukrayna'yı restore etmenin 200 milyar ile 500 milyar Euro arasında olduğu belirtildi.

Ukrayna Ulusal Bankası eski müdürü Valeria Gontareva, Donbas'taki önceki savaş ve Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra ülkenin maddi yıkım planını devreye soktuğunun altını çizerek, döviz kurlarının sabitlendiğini, sermaye çıkışlarının kısıtlandığını ve bu istilanın ilk gününden itibaren bankacılık sistemine destek enjekte ettiğini vurguladı.

Gontareva, “Önceki çatışmalar son derece zarar vericiydi” derken, Ukrayna'nın GSYİH'sının beşte birini kaybettiğini tahmin etiğini ve bunun savaşın görünen yüzünden çok daha yıkıcı bir ölçek olduğunu söyledi.

Valeria Gontareva, “Bu yıl GSYİH'nın yüzde 30'u kadar bir bütçe açığı var. İhracat kapasitesi tamamen yok edildi, ana limanlar işgal edildi. Bu sadece bugün için değil, önümüzdeki yıllar için de feci bir kayıp” dedi.

“Bugünün toplam ekonomik kaybının, 270 milyar dolarlık altyapı dahil olmak üzere 564 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor” şeklinde konuşan Ukrayna Ulusal Bankası eski müdürü, “Bir hafta önce sunumumu hazırladığımda bile 150 milyar dolardı. Her gün daha da büyüyor ve trilyonlarca dolara yükselebilir. Bu savaşın ne zaman durdurulacağını kimse tam olarak bilmiyor” ifadelerini kullandı.

Kiev'de ikamet eden ve Ekonomik Araştırma ve Politika Danışmanlığı Enstitüsü müdürü Profesör Igor Burakovsky ise, 9 Mayıs'ın yerel halkın daha fazla Rus eyleminden korktuğu bir tarih olduğunu söyledi.

“İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferi kutluyorlar ve bu onlar için bir şeyler göstermek için bir tür fırsat olacak” diyen Burakovsky, “Kiev şehrine yeni bir saldırı düzenleyecekler mi emin değilim, ancak bazı bombardımanlar veya askeri eylemler başlatılabilir. Bu da daha fazla yıkıma neden olabilir” ifadelerini kullandı.