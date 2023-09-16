Prenses Diana'nın koyunlu kazağı, 30 milyon liraya satıldı!

New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nin açık artırmaya çıkardığı Prenses Diana'nın ünlü kara koyunlu kazağı 1,14 milyon dolara yani yaklaşık 30 milyon liraya satıldı

Galler Prensesi, Britanya kraliyet ailesinin eski üyesi, Kral III. Charles'ın ilk eşi Prenses Diana'nın ünlü kazağı rekor fiyata alıcı buldu.

ABD'nin New York şehrindeki Sotheby's Müzayede Evi'nin 50 bin ila 80 bin dolar satış tahminiyle 31 Ağustos'ta açık artırmaya çıkardığı kazak 1,14 milyon dolara (Yaklaşık 30 milyon lira) satıldı.

Tekliflerin çevrimiçi verildiği açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Bir çatı katında martta bulunan, beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer aldığı ikonik kazak, son yıllarda müzayedelerde Prenses Diana'yla bağlantılı satılan diğer pek çok parçadan daha yüksek fiyata alıcı buldu.

Prenses Diana, kazağı, Haziran 1981'de o dönem Galler Prensi olan Charles'la evliliğinden haftalar önce polo maçında giymişti.

Kazağın tasarımı, Diana'nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin sembolü olarak tanımlanmıştı.

İngiltere'de bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği Prenses Diana, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazzilerin takibi sırasında tünelde geçirdiği trafik kazasında ölmüştü.

Dünya genelinde büyük bir kesim tarafından komplo olorak nitelendirilen kazada, Diana'nın erke arkadaşı Dodi Al Fayed ile şoförü Henri Paul de hayatını kaybetmişti.

